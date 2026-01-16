股市新手買了抱不住 又怕分散拉低報酬 網指關鍵錯誤：太頻繁





不少人希望利用投資股票對抗通膨，投資的心態和方式都需要學習。有股市新手發文，表示自己難承受資金長留在股市的壓力而採短期操作，但眾人搖頭，認為頻繁進出不適合新手。

該名網友在論壇PTT上代友發文，表示朋友是股市新手，去年底開始練習操盤，希望藉此對抗通膨，目前台股操作資產約60萬元，另有約10萬元投入美股，卻不慎買在蘋果高點只能選擇攤平等待。她也坦言，即使知道持續買進和複利的力量，但自己往往難以抵擋資金留在股市太久的壓力，因此雖然知道短線操作會被一直扣手續費，還是會進進出出，也因為是短線操作，所以只敢跟大盤走，靠著看新聞跟歷年股價做功課。至於操作策略，她認為資金低於100萬元時，專注少數標的較為合適，並點名廣達、大立光適合短線，0050、台積電與鴻海較偏中長線，同時也考慮00981A、富邦金與0052，但猶豫是否分散過度反而拉低報酬。文中也附上多個交易截圖連結，可看出在投資0050、台積電等標的實際進出狀況，也透露未來可能在修正後再加碼。

▼原PO表示自己雖然知道短期操作獲利會被手續費吃掉，但自己難以抵擋資金留在股市太久的壓力。（示意圖／取自pixabay）

此貼文吸引許多網友留言討論，不少網友指出其投資的矛盾之處：整體思考邏輯偏向穩健長線，卻採取高頻進出的短線手法：「通篇都是長線思維，卻用短線在操作」，並建議原PＯ，既然是新手，應考慮回歸長線操作，避免猜高低點：「小白玩什麼短線，乖乖定期定額買0050就好」、「0050隨便買，不要賣，ending」、「台股買台積跟指數就好，長期穩贏」、「新手還是買進持有比較省事」。也有網友留言指出，從原PO附上的操作明細來看，若0050部位單純持有，整體報酬可能也不輸忙進忙出的總和，因此長期持有更省事。

▼不少網友指出原PO是「長線思維，卻短線操作」，建議新手還是定期定額長期持有較穩當。（示意圖／取自Pexels）



也有網友從資金與心態層面補充，認為原PO之所以想走短線，可能是因為資金有限，但也提醒原PO，小資族頻繁交易只是增加手續費成本，心態也容易焦慮，不如把重心放在本業、累積第一桶金，再以指數型ETF作為長期配置：「就是資金太少才會有這種想要操作短線的焦慮，因為每天看熱門個股動不動就漲停不心動是騙人的，我也是過了300萬這個門檻這種焦慮才慢慢消失，所以才說有第一桶金的重要性」。

對此，原PO也回應，自己的確是因為收入不穩而影響投資心態，並感謝眾人的提點，也逐漸理解為何被認為是長線思維，並且調整自己的投資方式。

（封面示意圖／取自pixabay）

