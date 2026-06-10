「股市最怕的不是下跌！」他示警現況：誰有穿褲子，馬上看得一清二楚

財經中心／黃依婷報導

根據證交所的官方公告指出，連接器大廠佳必琪遭到新光證券通報巨額違約交割，申報金額高達1億4950萬元。對此，電商名人「486先生」陳延昶則表示，不少人看到消息都以為是公司出事，不過事實上是「有投資人買了股票，到了交割日卻拿不出錢來交割所以噴了」。

陳延昶發文，台股是T+2交割，成交後第二個營業日要把錢準備好，如果時間一到交割帳戶錢不夠，那就是違約交割，也就是說，上週股市連續震盪殺盤後，有人的資金鏈斷掉，「這種事情最常發生在什麼人身上？就是那些部位開太大、槓桿用太滿、當沖太兇、以為自己永遠都賺得到錢的賭徒」。

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陳延昶認為，股市大漲的時候，人人都像少年股神，每天看股票往上噴，覺得自己眼光真準，覺得自己膽識過人，覺得錢好像很好賺，但市場只要一反轉，很多人的真本事就會被照出來，「是不是以為股票賣一賣，就一定來得及補交割？」，這些問題平常看不出來，行情好的時候，大家都笑嘻嘻，行情一震，誰有穿褲子，馬上就看得一清二楚。

陳延昶示警，股票市場最怕的不是下跌，最怕的是你以為自己撐得住，結果其實你根本沒有本錢撐，違約交割不是開玩笑的，不是說補個錢就沒事，券商可以收違約金，也可以追償相關損失，情節嚴重的，後面還可能有法律問題，信用也會出問題「各位真的要記住一件事，你可以投資，但不要賭命」。

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