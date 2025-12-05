股市最會漲的月份來了！「年底行情攻略」黃世聰點名5大族群：下周是分水嶺

今（2025）年受美國對等關稅影響，台股可謂上沖下洗，投資人如坐雲霄飛車，今年4月10日，台股收盤暴漲1608點，漲幅高達9.25%，創下單日漲點歷史新高，如今年關將近，投資人最關心的「年底行情」再度成焦點。對此，財經專家黃世聰在《品觀點》節目「聰明理財大小世」節目中指出，12月向來是台股最具爆發力的月份，不論是美國耶誕到新年行情，或是台灣統計資料，均顯示12月，乃至隔年第1季通常都是漲勢區間；近期走勢方面，他也提醒，10日前，行情仍有機會再衝一波。

廣告 廣告

回顧歷史數據，黃世聰引用《彭博》與《統一投信》整理的統計指出，加權指數平均漲跌幅最高的是12月，來到2.73%；其次是1月的2.31%、3月1.23%、11月 1.3%；8、9月一般屬於傳統弱勢月份，但今年表現相對不錯，因此後續走勢是否與過往行情出現差異，仍有待觀察。他也分享自行統整台股的長期數據，結果顯示，12月月線收紅機率高達79%、平均漲幅3.86%，為全年最強；其次為3月的67%（漲幅1.13%）；12月另一組樣本為65%（漲幅 2.74%）、1月62%（漲幅2.51%），8月則相對最容易下跌（僅44%會漲，平均跌幅2.28%）、以及9月（漲幅機率47%、平均跌2.78%）。

年底行情變化 黃世聰列2點關鍵因素

至於年底走勢變化，黃世聰列出兩個關鍵因素，第一個是美國聯準會（Fed）已在12月1日正式結束縮表、第二個則是降息。Fed資產負債表在金融海嘯與2020年疫情期間因QE（量化寬鬆）大幅擴張，最高擴張至約9兆美元，直至2022年起持續收縮，回收市場資金，並搭配升息循環，使資金環境長期緊縮，也造成市場流動性壓力。如今縮表並搭配降息，顯示資金環境開始轉寬鬆，有利年底行情延續，他形容，升息降息就像是水龍頭，所謂的縮表就是水管擴大或放小，某種程度來說對市場資金具相當影響程度，而結可以說是個好現象。

黃世聰特別點出，因此他預估在10日以前，股市仍由上攻的機會。他也提醒，屆時也應冷靜觀察，因市場預估聯準會此次可能降息1碼，機率約87%，且未來可能只再降2次，若降息空間有限，可能造成利多鈍化，引發獲利了結賣壓，是否有「利多出盡的味道」短期內值得觀察。美股動向上，他指出，目前市值王輝達（NVIDIA）股價自高點回落至約180美元，短期內創高難度相對較高；反而是Google股價表現逼近歷史高點，此外蘋果受惠折疊機計畫與手機銷售，也悄悄創高；另外AI股博通、設備股艾司摩爾（ASML）、矽光概念股等也紛紛站上高點；台股方面，最受惠的仍是台積電相關供應鏈與半導體設備族群，明年業績也可望延續成長動能。

更多風傳媒報導

