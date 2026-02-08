股市波動下的2026股房投資策略 「房東勝股東，商辦包租公」穩定現金流

（圖片來源：Getty Images）

台股憑藉半導體與AI概念股領漲，已進入漲幅「高原期」，資產的波動風險已高於潛在的利潤，除了讓2025獲利了結、落袋為安，2026更應為資金找到新出口。2026投資策略，宜聚焦分散風險、抗通膨，穩定現金流為上。

商用不動產，受惠剛性需求與產業聚落磁吸，2024-2025連續兩年成交量創新高，正式邁入「起漲期」。資金轉向商用不動產，可穩定收租，自帶利息與增值。目前商業需求量很大，鎖定產業與金融活動集中區域，北市、桃園、新莊、台中金磚四區市中心地標，才能是聰明掌握資本效率，小資金創造大獲利的天生贏家策略。

房東勝股東的關鍵，不在漲幅，在資金效益及租金穩定性

為什麼「房東勝股東」？第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，短期來看，台灣股市漲勢強勁，對比房地產的表現，後者的確遜色不少，但若把時間拉長，房地產的上漲與其帶來的租金收入，報酬率亦相當吸引人。真正的比較關鍵並非「誰漲得快」，而是誰能用最少的自有資金，控制最大規模的穩定資產。

此外，當房東還有兩大優勢，丁玟甄表示，首先是資金槓桿效益，因為貸款的關係，房東可用1：4 或1：5的槓桿，放大投資規模與報酬；其次，紅色子房瑞德資本董事總經理蘇明俊解析，房產出租時，租期多半是以「年」做為時間單位，尤其商用不動產，租期往往是2年、甚至3年起跳，同樣是「現金流」，但跟股票市場相比，房東可以獲得的租金金額、週期都相對穩定，且無需像股票一樣時刻盯盤，管理相對便利。

不過，想要提升當房東的勝率，地段和產品必須要慎選，丁玟甄提及，因為少子化的影響，財富更為集中，多數人都想進駐精華區域或生活機能好的地區，所以這些區域的不動產具有穩定的買盤、租客，為剛性需求。

（圖片來源：Getty Images）

金磚四區商辦領跑，M型化的商辦市場來臨

企業資金搶先布局「微型商辦」、「企業總部」

隨著全球化及企業國際化進程加速，以及青年大創業時代來臨，商辦市場開始走向M型化，微型商辦具備完善的軌道交通及商業機能優勢，擁有豪辦等級的地標建築，不僅具備頂級商辦條件之外，租金也是相對的風向球，對於要接軌國際的創業者來說，門面已等同於名片，還有豐富的公共設施，以及專業的物業管理，對於大創業時代獨立工作者崛起，帶動微型商辦異軍突起，M型化快速區分產品的差異性。

「國家企業廣場TAIPEI ONE」 南京復北每坪單價近180萬，以「台北華爾街地標」之姿登場。

「市政壹號廣場No.1」 台中七期臺灣大道微型商辦25~48坪小坪數異軍突起，每坪單價破93萬元; 「NFC環球經貿中心」桃園新市政特區，每坪單價近54萬元，顯見在地企業需求強勁。

「興富發T1」 位居大內科身為台北科技走廊，滿足國際科技大廠群聚的產業鏈效應，成屋銷售即買即入駐，收租置產可當企業房東。

「IBC環球企業總部」 大業路Aedas豪辦，由全球五大建築設計事務所之一Aedas，國際建築大師溫子先打造有故事的建築，位居龍頭金脈，前抱關渡明堂，後靠大屯七星聚氣，絕佳風水廣納四方財，以北士科4000億資金重量級重劃區，聚集資通訊、生技醫療兩大產業優勢，具備洲美快速道路、捷運奇岩站商流特性，目前每坪單價已破81萬。

「國家壹號廣場TAIWAN LANDMARK」新莊副都心為新北市行政院辦公特區，以新北產業園區、知識產業園區、楓江產業園區三大產業聚落年產值達5.3兆，機捷副都心站國門優勢，中央大道3200坪龍頭角地，團隊包括全球最大建築師事務所之一Aedas、五星飯店御用設計團隊G.a Design等，預計將在2025下半年登場。

▲台中七期為台中市發展最成熟的核心區域之一，吸引大量企業與金融機構進駐，是打造穩定現金流的首選地段。

2026增值雙引擎 避險抗通膨

台中現金流包租公 VS 副都心資產護城河

2026房地產投資雙引擎，聚焦「戰術靈活度」與「戰略統治力」。台中微型商辦適合追求低成本、高投報、高周轉、資產配置靈活的「戰術型投資者」。訂金到交屋僅需98萬起，用極低的現金部位，鎖定了2,000萬等級的地標資產的增值權。這是七期商辦市場中，資金效率最高的「輕資產」布局。七期微型商辦，是養了一群每天為你工作的企業租客，等於買一台日夜不休眠的印鈔機。

新莊副都心發展成熟，傳產轉型剛需、AI產業廊道趨勢利多加持，是符合查理•蒙格投資戰略上進可攻退可守的資產護城河。中大型辦公室租客是成熟企業，簽的都是5到10年長約，不管股市如何震盪，都會有長期穩定的現金流收入。布局新莊副都心不僅是瞭望北台灣AI產業鏈的未來，更可讓壽險資金與跨國企業為你的資產抬轎。

2026股市房地產投資策略總結

股市已進入高原期、商辦則在起漲期。 資金全留在股市＝「邊際報酬」正在遞減，承擔波動與回撤。 資金配置部分移轉商辦＝提前避險，享租金複利與增值潛力。 商用地產租金與資產穩健成長抗通膨。 建築成本提升，越晚進場，成本只會更高。

（本文與興富發合作）