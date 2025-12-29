股市漲經濟弱？CCI連兩季膠著 台經中心：明年首季迎關稅談判轉折

台北港貨櫃碼頭。廖瑞祥攝



中央大學台灣經濟發展研究中心今（12/29）日公布12月消費者信心指數（CCI）總指數64.3點，出現小幅小跌，連續兩季呈現膠著。台經中心執行長吳大任分析，雖然今年出口創新高、經濟成長破 7%，但因就業人口與出口關聯性低，經濟呈現明顯的「K型化」發展，民眾感受普遍乏力。展望 2026 年首季，隨台美經貿談判明朗化，需高度警惕核心產業赴美投資對國內產生的「投資排擠效應」。

央大台經中心調查，12月CCI總指數來到64.3點、月降0.35點，由升轉弱，在6項指標中，有4項呈現下滑、2項微幅走揚。上升幅度最多的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查為77.68點、月升0.05點；另一項關注指標「未來半年投資股票時機」，指數從今年6月後出現反彈，但到12月底又跌至26.37點，創下半年來新低。

吳大任指出，回顧2025年度的走勢，首季的消費信心首季約70至72分左右，隨後因美國總統川普宣佈對等關稅及豁免期等，使得總指數在第2季顯著跌落，時序進入下半年，儘管出口數據表現亮眼，但受限產業發展不均與無薪假人數增加，經濟呈現明顯的「K型化」現象。

吳大任觀察，目前台灣的對等關稅是「20％＋N」，但全體產業的平均關稅23%左右，面對高關稅企業有限，比重並未超過3成，意味著有7成沒受到影響，今年出口不斷創新高，經濟成長率超過7%，民眾卻無感。

吳大任分析，從就業人口來看，目前就業人數約1100萬人，服務業的就業人口占比約700萬人，然而，服務業與出口並無太大的關連性，反觀出口產業半導體約30多萬人、電子業近百萬人，相較之下，就業人口比重分歧，除了服務業，包括不動產、旅宿業等情況並不太理想，在觀光逆差持續增加，總指數自第3季迄今，長期膠著在63至64分之間。

展望未來，吳大任強調，明年第1季將是經濟重要的轉折點，重點在於台美關稅談判的最終結果、以232條款對半導體關稅的影響，將決定消費信心的走向，首先是民間投資， 隨著企業資源配置向美國傾斜，國內民間投資，特別是以台積電為首的半導體產業，投資恐面臨減緩，進而影響未來5至10年的長期經濟發展。

其次，高薪家庭外移，若核心產業赴美投資，恐帶動高薪人才與家庭隨之遷移，對於國內長期消費力造成衝擊；最後，經濟與股市脫鉤，企業透過全球布局維持競爭力，帶動股市走揚，但國內就業與民間投資受到排擠，將會出現「股市漲、經濟弱」的背離現象。

吳大任強調，面臨地震等天然災害對產業影響屬於短期且具韌性，但中長期的經貿結構變遷才是真正挑戰，若明年首季台美經貿資訊明朗化後，消費信心將可能出現顯著的劇烈波動，政府與企業需提前規劃因應對策。

