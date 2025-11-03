股市漲…三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元

9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698.9億元；前九月三大政府基金入帳6,811.8億元，前十月收益可望挑戰兆元大關。

台股打破9月魔咒，月線連五紅，政府退休基金投資也告捷。勞動基金9月賺2,166.6億元，為史上單月第四高；退撫基金9月賺333.6億元則是單月第三高；國保基金9月則賺198.7億元。

勞動基金運用局昨（3）日公布最新投資績效，截至今年9月底，勞動基金規模為7兆4,398.7億元，收益數為5,588.4億元，收益率8.14％。

勞動基金9月單月賺2,166.6億元，表現不俗。據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，最高為今年8月大賺2,778億元，其次為2024年3月收益2,422億元，第三為2020年11月2,402億元。

至於受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為6,683.6億元，前九月收益數434.7億元，收益率7.78％；退撫基金規模為1兆1,164.3億元，前九月收益數為788.7億元，收益率7.8％。

勞金局指出，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年9月）平均收益率為7.24％，國保基金平均收益率為7.69％，投資績效穩健。

勞金局分析，9月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆及科技股表現，金融市場延續前月漲勢。在整體基本面維持健康發展下，科技股及AI相關類股表現持續推升台灣加權指數。

