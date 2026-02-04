股市熱、房價飆不是巧合？童子賢談「爛頭寸」：幾十兆資金該回到產業投資

童子賢說，爛頭寸沒有地方去化的話，一個就跑到股市去做短線，一個就跑到房地產去做短線台灣就很難把資金優勢真正轉化為下一個十年的競爭力。（攝影／鄭國強）

股市創高、房價居高不下，市場常把原因歸咎於景氣、資金面或情緒面，但台灣玉山科技協會理事長童子賢4日晚接受記者聯訪，直接把鏡頭推回「更上游」，直指：台灣長年存在大量「不投資也不消費」的資金滯留現象，當資金找不到長期去化出口，就會在股市、房市以短線方式反覆進出，讓漲跌都更極端。

童子賢8年前曾提醒主管機關，台灣所稱的「爛頭寸」問題

童子賢回顧，早在2017、2018年前後自己就曾提醒主管機關，台灣金融圈所稱的「爛頭寸」問題已經成形，而且並非小數目。「台灣從 2017、18開始，每年的金融圈叫做爛頭寸……從這個爛頭寸的這個角度來看，我們的 GDP 有15%到18%……是不投資也不消費，就放在那個地方。」從他的描述中，這些資金既沒有走向實體投資，也沒有轉化成消費動能，卻長期存在於市場，最終往往以更短線、更逐利的方式尋找出口。

為了凸顯「資金結構」的重要性，童子賢也以南韓作對照。他指出，檢視南韓投資與消費的年份，所謂爛頭寸「通常不到 3%，有時候 1%、有時候 3%」，而「投資是投資、消費是消費」，經濟動能才有機會往下一步走。相較之下，台灣在爛頭寸偏高的情況下仍能維持成長，固然顯示產業底盤不弱，但也埋下資金更容易集中在短線市場的結構性風險。

資金到股市或房市去衝短線，很難有下一個十年的競爭力

「當這一些資金沒有地方去化的話，一個就跑到股市去做短線，一個就跑到房地產去做短線，」童子賢說，這會造成房市「不合理的飆漲」，但「一退潮的時候，又馬上又跑掉」，對股市、房市都是「增加動盪不安的成分」。他並未否定投資逐利的合理性，強調「投資者尋求獲利，這是天經地義」，但他更在意的是：資金如果長期只在短線市場尋找波動、而沒有形成長期投資與產業升級的力量，台灣就很難把資金優勢真正轉化為下一個十年的競爭力。

因此，童子賢把重點拉回「產業投資」。他希望「這麼充沛的資金，幾十兆的這個……能夠它轉化成一個良好的產業的動力」，讓未來台灣「10 年、15 年可以更上一層樓」。在他看來，股市與房市的熱度固然是市場表象，但更值得問的是：台灣是否有足夠多元、足夠成熟的長期投資標的與制度設計，把資金引導到研發、製造、系統整合與新創成長，而不是在兩個高度敏感的市場裡反覆堆疊短線情緒。

