股市盤中「突拋戰爭預警」 游淑慧曝3驚：大漲還能拉尾盤





總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加台灣約1.25兆新台幣的國防特別預算，除了透露國防預算將增至GDP的3~5%，還宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），並在後續記者會中提及「北京當局也以2027年完成『武統臺灣』的準備為目標」，暗示對岸也在加速軍事整備，對此國民黨台北市議員游淑慧質疑民進黨，所謂2027年武統台灣的情報從何而來，還痛批賴清德為了強化增加國防預算的合理性，不惜威嚇老百姓也不考慮台灣的經濟，令她質疑是綠營在為沒收2028大選做鋪排，並且直言輝達等外資若聽到總統這番談話，「應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。」

針對賴清德的投書以及記者會補充內容，游淑慧在臉書發文點出3個傻眼，第一個是政府為了國防預算先來嚇民眾，第二個是股市開盤中總統突然拋出戰爭預警，第三個是沒人理會賴清德的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤。

她指出，任性發出2027武統預警的賴清德，說穿了就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性，「做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，我也真是驚掉下巴。」

游淑慧質疑，賴清德提到北京可能在2027完成武統台灣目標，想請教民進黨何時得到的情報，「應該不是昨天川普和高市通完話，順便也打了通電話告知吧？」她強調，如果民進黨早就知道兩岸局勢一觸即發，這兩年何必花這麼多時間在搞地方縣市的《財劃法》，何必花這麼多時間在釋憲，「今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實我更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。」

根據游淑慧的說法，不管賴清德的背後政治目的為何，身為一國總統這樣的發言，真的完全不考慮台灣的經濟，不禁狠酸「如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧」。

她強調，諷刺的是總統發出戰爭預警後，股市不跌反而大漲，這代表民進黨操作20年抗中保台的劇碼，最後反而成為狼來了的窘境，讓人民彈性疲乏並失去信任以及對戰爭應有的戒慎。

