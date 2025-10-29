股市繼續飆？ 川習會有望下調中國關稅、談輝達晶片解禁 5大議題一次看
川習會今（30）日預計台灣時間上午10時舉行。美國總統川普（Donald Trump）29日赴亞洲行第三站南韓時表示，預期降低因芬太尼危機對中國商品課徵的關稅，也將與中國國家主席習近平討論輝達AI晶片Blackwell議題。《彭博》報導，川普暗示願讓中國取得Blackwell晶片，作為貿易協議一部分，這將是重大讓步。有外媒也分析，北京最關注在穩定性、關稅減免與技術限制放寬、與他國貿易自由，以及相互尊重等五大議題。
川普釋出關稅減免訊號
川普29日在空軍一號上向記者表示：「我預期會降低關稅，因為我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們。」他期待北京會採取行動，與他直接合作解決，製造芬太尼關鍵前驅化學品的出口問題，但未提供關稅減免幅度的進一步細節。
根據《華盛頓日報》報導，川普考慮將芬太尼相關的20%關稅降至10%。若芬太尼關稅減半，假設川普也暫緩其他威脅性關稅，大多數中國進口商品的平均關稅將降至約45%，使中國商品相較於近月來，受惠於較低關稅稅率的其他美國貿易夥伴更具競爭力。
輝達晶片解禁成談判籌碼 股價應聲上漲
川普表示，將與習近平討論Blackwell晶片議題，稱讚該晶片「超級棒」且領先其他國家數年。他透露，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）最近曾將該晶片，帶到橢圓辦公室讓他觀看。川普發言後，輝達股價在亞洲另類交易平台Blue Ocean延續漲勢至8.5%。
黃仁勳28日在華盛頓GTC活動中表示，輝達尚未向美國政府申請在中國銷售Blackwell AI處理器許可，因為北京當局已禁止該公司向中國市場出貨。「總統已授權我們對中國出貨，但中國封鎖了我們出貨的能力，他們明確表示，現在不希望輝達進入。」
中方五大關注議題 穩定性居首位
根據《CNBC》分析指出，北京最關注五大議題。首先是穩定性，川普政府的臨時性做法與北京強調穩定形成對比。北京智庫全球化智庫研究員表示：「中國基本上希望更穩定、更有利的經濟貿易關係，包括某種停火協議，不再有美國的針鋒相對升級和中國的反制措施。」
其次是關稅減免，這是北京最實際的要求。4月份關稅在兩週內增加一倍多，雙方同意90天暫停期，最新期限將於11月中到期。川普威脅下月可能實施高達100%的新關稅，企業需要確定性和關稅結構穩定性。
技術限制與全球供應鏈擔憂
第三是技術放寬，過去3年美國對中國取得輝達晶片和其他先進美國技術的限制加速。上海顧問公司Tidalwave Solutions資深合夥人詹森（Cameron Johnson）指出，「中國希望在技術方面不要受到如此限制，美國會停止嗎？還是會持續下去？」
第四是與他國貿易，中國逐漸警惕美國貿易和技術措施，開始波及其與他國關係。北京利用稀土材料主導地位作為槓桿，反制華府半導體限制。10月9日，中國擴大稀土許可制度，涵蓋含有哪怕只有0.1%中國稀土的產品。
框架協議已達成 相互尊重仍是挑戰
第五是相互尊重，北京長期要求美中貿易談判基於「合作共贏」和「相互尊重」。中國人民大學資深研究員董少鵬表示，這包括美國遵守北京對台灣和南海主張的立場，以及美國需要認識到中國發展是「合理的」。
