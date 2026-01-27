股市行情向上正2 ETF可長抱？想用槓桿放大長期優勢別忽略這些！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

正2 ETF常被視為行情向上時更好的選擇，但槓桿每日重設，報酬會受到波動、指數年化報酬、期貨價差與費用等因素影響，長期表現不一定優於原型ETF。

常看到一個說法—如果股市長期向上，只要能忍受更大的波動，長期投資正2 ETF（單日2倍槓桿ETF）就會是更好的選擇。但其實這個說法並不正確，因為正2 ETF的特性，並非拿到長期指數2倍的報酬，而是會有很大幅度向上或向下的偏離。

正2 ETF是以「每日放大指數漲跌率至2倍」為目標的槓桿型ETF。它可能透過期貨、交換合約、借貸等方式來達成槓桿，台灣發行的正2 ETF主要以期貨為投資標的，本文也以此類商品作為討論重點。

正2 ETF初始時，會買進相當於淨值兩倍部位的期貨，來達成每日漲2倍的效果，但之後每日的漲跌，會造成槓桿倍數偏離。市場上漲時，槓桿比例會下降（假設每股淨值100，期貨部位是200，上漲5%之後，槓桿比例會變成205÷105＝1.95，不到2倍），反之，市場下跌時，槓桿比例會上升超過2倍。

為了維持每日2倍的報酬效果，ETF在當天市場上漲時，會買進一些期貨，在市場下跌時賣出一些期貨，以使槓桿比例回到目標水準。

正2 ETF的單日波動，無論上漲或下跌，都會是所追蹤指數的2倍左右，但若是超過一天，遇到持續上漲的行情，會因為前述上漲加碼的影響，最大漲幅會超過2倍。

反之，在連續下跌的行情中，因下跌後減碼的特性，累積後的最大跌幅，會小於原指數的2倍。這項特徵有一個優勢：即使市場跌幅超過50%，正2 ETF也不會像用質借或期貨那樣因為開2倍槓桿面臨爆倉風險。

績效端看報酬與波動較勁 年化高於8%勝率才明顯

正2 ETF「漲多跌少」的特性，長期績效理應超過指數2倍，但實際上並非如此。因為在市場有漲有跌的情況下，槓桿ETF會產生「波動耗損」。例如指數下跌20%之後上漲25%，可以回到原點（0.8×1.25＝1），但如果2倍下跌40%之後2倍上漲50%，最終仍會虧損10%（0.6×1.5＝0.9）。指數波動越大，這種耗損對正2 ETF的影響就越不利。

因此，正2 ETF的實際表現，取決於兩種力量的拉鋸：持續上漲時帶來的超額成長（漲幅超過2倍）、漲跌交替時產生的波動耗損（績效落後原指數）。

如果以股市大盤正2 ETF來看，各大盤指數的波動率雖然可能因市場和時段有所差異，但長期而言平均會在相近的範圍，因此，真正影響股市正2 ETF長期表現的關鍵，是特定期間指數本身的報酬高低。

根據對多國市場指數與其正2 ETF在各種特定時段的比較觀察，大致可發現：當指數年化報酬率達到8%以上時，正2 ETF的長期報酬有高機率勝過原指數。

但如果年化報酬在6%～8%，則須視指數波動等因素而定，可能贏，也可能輸給原指數。低於6%時，就很可能輸給原指數，而在年化報酬0%～4%的情況下，正2還有可能因耗損嚴重出現負報酬。因此，並沒有所謂「股市向上，長期正2 ETF就一定比原型ETF好」這樣的事。

正逆價差牽動槓桿效率 長期績效恐不如想像

台股過去10年的表現非常好，平均指數年化報酬超過15%，所以回測台股正2 ETF的報酬都非常驚人，但如果是其他表現不好的市場（例如整體新興市場），正2 ETF的10年報酬甚至可能輸給原型ETF，所以不能把過去的成果視為常態，也須考慮未來指數表現不好的情況。

除了最重要的指數報酬與波動，槓桿成本及ETF費用率也會影響正2 ETF表現。費用率容易理解，即費用率越高越不利。而以操作期貨的股市正2 ETF來說，槓桿成本是來自於期貨的名目轉倉正價差，加上無法取得的指數成分股配息。以台股期貨而言，雖然過去比較常是逆價差，也就是開槓桿的成本為負，但近幾年正價差的情況變多，就會明顯影響其表現。

正2 ETF因為會偏離長期指數報酬，原本是為了中短線操作而設計，但長期持有也並非絕對不行。然而，如果出於開槓桿等理由，想要長期持有正2 ETF，除了要能忍受2倍的短期波動，也必須能接受原型指數表現不夠好（即使是正報酬）、漲跌波動較大，或是遇到較高正價差帶來的不利結果。

也就是說，投資人可能承擔了2倍波動，但最終卻拿到比不開槓桿還差的長期報酬。這是正2 ETF與其他借貸或長期持有期貨等開槓桿方式最大的不同。

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

