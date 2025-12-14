股市豐神榜：一本變神通，從零開始學贏家投資法則

用耐心跟時間換空間：股海永遠在。 正確的掛單方式，應該是「觀察當下量價結構、依趨勢設價」。(圖片來源/pexels)

高齡與生技產業：銀髮經濟的爆發點

如果說AI 與綠能是科技與能源的兩大主軸，那麼生技產業，特別是與「高齡社會」相關的醫療保健與健康科技，則會是未來10 年最貼近人類基本需求的明星產業。這不是口號，而是趨勢正在發生。臺灣即將在2025 年進入超高齡社會，也就是65 歲以上人口占總人口比例超過20%。這意味著，從醫療、營養、復健、照護、心理健康，到日常用品與住宅設計，整個社會的供需結構，都將圍繞著「老人」進行重組。而這背後，就是一條值得投資人深入關注的產業成長曲線。

一、銀髮商機：臺灣的超高齡社會來臨

我們不是即將變老，而是「正在變老」。臺灣每年新增近20 萬名銀髮人口，慢性病、失智、肌少症與行動不便等需求全面擴大。這些數字的背後，不只是醫療需求，而是整體生活與照護配套的升級。在這個產業中，醫療設備商與長照機構開發商有機會長期受惠。舉例來說，佐登-KY（4190）轉型投入銀髮住宅與照護中心的布局，正是瞄準這一塊需求。高階醫材、輔具科技與遠距照護，也將成為主流，例如穿戴式心率監控器、跌倒警報器、智能復健系統，這些產品正逐步從醫療體系進入家庭。這是一場不可逆的社會變化，也是政策與需求雙輪推動下，能見度極高的長線產業。

二、肥胖、代謝症候群與健康食品

現代人「吃得太好」，反而吃出毛病。過度精緻化飲食與久坐生活型態，讓肥胖、脂肪肝、高血糖、高血脂、高血壓等代謝症候群，提早在30 ∼ 40 歲族群發生。這不只是個人健康問題，而是整個健保體系的潛在負擔。對生技產業來說，這正好創造出龐大的代謝疾病管理與營養補充市場。保健食品品牌與代餐公司開始強調「降糖」、「抗脂」、「控醣」功能。例如大江（8436）擁有代工實力與國際客戶，是不少歐美機能性食品品牌的背後製造商。血糖監控裝置與智慧穿戴產品也快速發展，進入消費型市場，像是國內幾家IC 設計公司，開始切入這類穿戴裝置的感測晶片與資料傳輸技術。臺灣本土公司康霈（6919），被譽為「減肥藥第一股」，因其掌握多款GLP-1 類藥物的製造與市場布局權益，成為全球減肥藥熱潮中的關鍵角色。特別是在與大藥廠策略合作與國際授權方面，康霈展現了臺灣少見的生技競爭力。隨著減重藥物從治療肥胖，進一步延伸至「糖尿病合併減重」、「三高控制」、「代謝症候群管理」等多元適應症，這類藥物將長期成為全民保健的熱門產品，康霈可望持續受益。在這一波代謝疾病相關類股中，康霈不只是題材股，而是真正握有「產品線」、「授權金」與「商業策略」的實質成長公司，未來發展潛力，值得高度關注。

三、視力保健與眼科科技：3C 世代的隱憂

過去我們以為視力問題是老人的專利，事實上現在許多30 歲以下的年輕人視力損傷，已經非常嚴重。手機、平板、筆電、工作螢幕與虛擬實境裝置，讓我們無時無刻都在高強度用眼。這個問題會催生出一整條視力保健產業鏈：

● 眼科手術設備與視網膜疾病藥物需求將持續上升。像國內的友華（4120），引進歐洲眼科藥品與光療技術，就積極布局這一塊市場。

● 護眼營養補充品市場逐漸成熟，葉黃素、蝦紅素、DHA 相關產品，成為中高齡族群的日常補給。

● 青少年近視防治市場擴大，尤其臺灣已開放阿托品點眼液，作為低濃度近視控制產品，這將影響整個眼科門診結構與藥品需求。視力問題會從醫療議題變成生活剛需，而與其等到出問題再花大錢治療，不如早早開始預防與管理，這正是產業價值所在。

四、癌症治療：醫療科技不斷突破的主戰場

癌症仍是臺灣十大死因之首，而隨著檢測技術精進、人口老化加速，罹癌人數仍持續攀升。但好消息是，癌症治療已從「絕症」轉變為「慢病管理」，而這背後正是新藥與新療法的持續突破：

● 抗體藥物複合體（ADC）成為當代癌症新藥開發熱點，例如全球藥廠與臺灣生技公司合作開發的TE-1146，用於多發性骨髓瘤，是近年備受矚目的管線之一。

● 精準醫療與個人化癌症療法發展快速，透過基因定序與分子標靶，提高治療效率、降低副作用。對投資人而言，癌症藥物開發雖需長時間，但一旦取得藥證，商業價值往往極高。投資這類公司要耐得住等待，也要會看技術門檻與臨床進度。

五、再生醫學與細胞療法：下一個醫療革命起點

隨著醫學進步，從「治標」轉向「治本」，已成趨勢，而最具顛覆性的領域就是再生醫學與細胞治療。這些技術正在挑戰過往「器官壞了只能換」的邏輯。

● 幹細胞療法、免疫細胞療法、外泌體應用，正廣泛應用於神經退化、癌症輔助治療、關節修復與肌肉再生等領域。

● 國內像三鼎生技專注於外泌體研發，並取得東南亞地區授權，是目前極具潛力的新興技術公司。

● 再生醫學也開始與醫美、抗老化產業結合，形成高毛利、高自費導向的新藍海。

這是一條尚未成熟但極具爆發力的產業路徑，雖尚未全面商業化，但值得用布局未來十年的眼光看待。

高齡與生技產業投資建議

「人變老，是確定的。怎麼老，才是商機所在。」我一直認為，高齡與健康產業的關鍵，不在於治療技術有多高，而在於產品與服務能不能貼近人性與日常生活。從我自身觀察，以下是幾點給投資人的建議：

● 找出能從醫療走入日常的公司，例如友華在眼科藥品的通路策略、佐登轉型銀髮住宅，就是貼近真實需求的例子。

● 注意自費市場與健保邏輯的差異。走保健食品或預防醫療的公司成長性，往往優於仰賴健保定價的傳統藥廠。

● 對尚未盈利的新創生技公司要謹慎估值，尤其處於一期、二期臨床階段者，題材性強但風險也高。

未來10 年，「健康」不再只是醫院的事，而是產業、社會與資本市場都要正視的大趨勢。你要做的，不是跟著大家搶疫苗股，而是去找那些真正能解決人們「變老」、「變胖」、「變虛弱」這些問題的公司。



新手常見的交易陷阱與錯誤

一、為什麼你買的股票老是不漲？

很多新手進入股市，常有一種無奈感：「為什麼我買的股票都不漲？好像市場專門針對我！」這種情況其實非常常見，原因也比你想像的複雜，以下逐一分析問題。

第一個問題，聽別人說！很多人看電視、報紙、雜誌、聽朋友說哪一檔飆股準備起飛，結果根本沒做任何研究就一頭栽進去。買進後發現股價不動、甚至一路下滑，才開始懷疑人生。這種「人云亦云」的操作方式，其實只是將決策權交給了別人，當然無法控制結果。

第二個問題，是買在「主力出貨區」。你以為高還有更高，其實人家已經賺飽準備退場。你買進時，主力反而在倒貨給你。這時候你再怎麼抱都不會漲，因為上面有一堆籌碼準備高檔出脫，股價根本動不了。

第三個問題，是沒有等待「發動訊號」。有時候你選對股票，但買太早了，主力還在整理、籌碼還沒集中完畢，股價當然沒反應。你一等就等不住，砍在低點，真正起漲時你已經出場。

我常提醒新手一件事：「市場不是你買了它就該漲。」你要學會看懂市場的節奏、觀察主力的動作，選對股、等對時、進對場，才有可能參與到真正的波段行情。

內容來源：《股市豐神榜：一本變神通，從零開始學贏家投資法則》好優文化授權轉載。

