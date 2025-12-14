股市豐神榜：一本變神通，從零開始學贏家投資法則
用耐心跟時間換空間：股海永遠在。 正確的掛單方式，應該是「觀察當下量價結構、依趨勢設價」。(圖片來源/pexels)
高齡與生技產業：銀髮經濟的爆發點
如果說AI 與綠能是科技與能源的兩大主軸，那麼生技產業，特別是與「高齡社會」相關的醫療保健與健康科技，則會是未來10 年最貼近人類基本需求的明星產業。這不是口號，而是趨勢正在發生。臺灣即將在2025 年進入超高齡社會，也就是65 歲以上人口占總人口比例超過20%。這意味著，從醫療、營養、復健、照護、心理健康，到日常用品與住宅設計，整個社會的供需結構，都將圍繞著「老人」進行重組。而這背後，就是一條值得投資人深入關注的產業成長曲線。
一、銀髮商機：臺灣的超高齡社會來臨
我們不是即將變老，而是「正在變老」。臺灣每年新增近20 萬名銀髮人口，慢性病、失智、肌少症與行動不便等需求全面擴大。這些數字的背後，不只是醫療需求，而是整體生活與照護配套的升級。在這個產業中，醫療設備商與長照機構開發商有機會長期受惠。舉例來說，佐登-KY（4190）轉型投入銀髮住宅與照護中心的布局，正是瞄準這一塊需求。高階醫材、輔具科技與遠距照護，也將成為主流，例如穿戴式心率監控器、跌倒警報器、智能復健系統，這些產品正逐步從醫療體系進入家庭。這是一場不可逆的社會變化，也是政策與需求雙輪推動下，能見度極高的長線產業。
二、肥胖、代謝症候群與健康食品
現代人「吃得太好」，反而吃出毛病。過度精緻化飲食與久坐生活型態，讓肥胖、脂肪肝、高血糖、高血脂、高血壓等代謝症候群，提早在30 ∼ 40 歲族群發生。這不只是個人健康問題，而是整個健保體系的潛在負擔。對生技產業來說，這正好創造出龐大的代謝疾病管理與營養補充市場。保健食品品牌與代餐公司開始強調「降糖」、「抗脂」、「控醣」功能。例如大江（8436）擁有代工實力與國際客戶，是不少歐美機能性食品品牌的背後製造商。血糖監控裝置與智慧穿戴產品也快速發展，進入消費型市場，像是國內幾家IC 設計公司，開始切入這類穿戴裝置的感測晶片與資料傳輸技術。臺灣本土公司康霈（6919），被譽為「減肥藥第一股」，因其掌握多款GLP-1 類藥物的製造與市場布局權益，成為全球減肥藥熱潮中的關鍵角色。特別是在與大藥廠策略合作與國際授權方面，康霈展現了臺灣少見的生技競爭力。隨著減重藥物從治療肥胖，進一步延伸至「糖尿病合併減重」、「三高控制」、「代謝症候群管理」等多元適應症，這類藥物將長期成為全民保健的熱門產品，康霈可望持續受益。在這一波代謝疾病相關類股中，康霈不只是題材股，而是真正握有「產品線」、「授權金」與「商業策略」的實質成長公司，未來發展潛力，值得高度關注。
三、視力保健與眼科科技：3C 世代的隱憂
過去我們以為視力問題是老人的專利，事實上現在許多30 歲以下的年輕人視力損傷，已經非常嚴重。手機、平板、筆電、工作螢幕與虛擬實境裝置，讓我們無時無刻都在高強度用眼。這個問題會催生出一整條視力保健產業鏈：
● 眼科手術設備與視網膜疾病藥物需求將持續上升。像國內的友華（4120），引進歐洲眼科藥品與光療技術，就積極布局這一塊市場。
● 護眼營養補充品市場逐漸成熟，葉黃素、蝦紅素、DHA 相關產品，成為中高齡族群的日常補給。
● 青少年近視防治市場擴大，尤其臺灣已開放阿托品點眼液，作為低濃度近視控制產品，這將影響整個眼科門診結構與藥品需求。視力問題會從醫療議題變成生活剛需，而與其等到出問題再花大錢治療，不如早早開始預防與管理，這正是產業價值所在。
四、癌症治療：醫療科技不斷突破的主戰場
癌症仍是臺灣十大死因之首，而隨著檢測技術精進、人口老化加速，罹癌人數仍持續攀升。但好消息是，癌症治療已從「絕症」轉變為「慢病管理」，而這背後正是新藥與新療法的持續突破：
● 抗體藥物複合體（ADC）成為當代癌症新藥開發熱點，例如全球藥廠與臺灣生技公司合作開發的TE-1146，用於多發性骨髓瘤，是近年備受矚目的管線之一。
● 精準醫療與個人化癌症療法發展快速，透過基因定序與分子標靶，提高治療效率、降低副作用。對投資人而言，癌症藥物開發雖需長時間，但一旦取得藥證，商業價值往往極高。投資這類公司要耐得住等待，也要會看技術門檻與臨床進度。
五、再生醫學與細胞療法：下一個醫療革命起點
隨著醫學進步，從「治標」轉向「治本」，已成趨勢，而最具顛覆性的領域就是再生醫學與細胞治療。這些技術正在挑戰過往「器官壞了只能換」的邏輯。
● 幹細胞療法、免疫細胞療法、外泌體應用，正廣泛應用於神經退化、癌症輔助治療、關節修復與肌肉再生等領域。
● 國內像三鼎生技專注於外泌體研發，並取得東南亞地區授權，是目前極具潛力的新興技術公司。
● 再生醫學也開始與醫美、抗老化產業結合，形成高毛利、高自費導向的新藍海。
這是一條尚未成熟但極具爆發力的產業路徑，雖尚未全面商業化，但值得用布局未來十年的眼光看待。
高齡與生技產業投資建議
「人變老，是確定的。怎麼老，才是商機所在。」我一直認為，高齡與健康產業的關鍵，不在於治療技術有多高，而在於產品與服務能不能貼近人性與日常生活。從我自身觀察，以下是幾點給投資人的建議：
● 找出能從醫療走入日常的公司，例如友華在眼科藥品的通路策略、佐登轉型銀髮住宅，就是貼近真實需求的例子。
● 注意自費市場與健保邏輯的差異。走保健食品或預防醫療的公司成長性，往往優於仰賴健保定價的傳統藥廠。
● 對尚未盈利的新創生技公司要謹慎估值，尤其處於一期、二期臨床階段者，題材性強但風險也高。
未來10 年，「健康」不再只是醫院的事，而是產業、社會與資本市場都要正視的大趨勢。你要做的，不是跟著大家搶疫苗股，而是去找那些真正能解決人們「變老」、「變胖」、「變虛弱」這些問題的公司。
新手常見的交易陷阱與錯誤
一、為什麼你買的股票老是不漲？
很多新手進入股市，常有一種無奈感：「為什麼我買的股票都不漲？好像市場專門針對我！」這種情況其實非常常見，原因也比你想像的複雜，以下逐一分析問題。
第一個問題，聽別人說！很多人看電視、報紙、雜誌、聽朋友說哪一檔飆股準備起飛，結果根本沒做任何研究就一頭栽進去。買進後發現股價不動、甚至一路下滑，才開始懷疑人生。這種「人云亦云」的操作方式，其實只是將決策權交給了別人，當然無法控制結果。
第二個問題，是買在「主力出貨區」。你以為高還有更高，其實人家已經賺飽準備退場。你買進時，主力反而在倒貨給你。這時候你再怎麼抱都不會漲，因為上面有一堆籌碼準備高檔出脫，股價根本動不了。
第三個問題，是沒有等待「發動訊號」。有時候你選對股票，但買太早了，主力還在整理、籌碼還沒集中完畢，股價當然沒反應。你一等就等不住，砍在低點，真正起漲時你已經出場。
我常提醒新手一件事：「市場不是你買了它就該漲。」你要學會看懂市場的節奏、觀察主力的動作，選對股、等對時、進對場，才有可能參與到真正的波段行情。
內容來源：《股市豐神榜：一本變神通，從零開始學贏家投資法則》好優文化授權轉載。
更多信傳媒報導
舒淇不畏紫外線過敏素顏拍戲 為《尋她》槓全村踏上撕心之路
極光大爆發！北歐、阿拉斯加、紐澳 全球追光地名單一次看懂
偏頭痛怎麼辦？中醫針灸可有效預防、減少發作天數
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 33
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 78
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 8
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 122
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 372
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 598
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 289
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 71