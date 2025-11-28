「股市金釵」葉美麗有罪！掏空誠美材、高買蘇震清持股 一審重判7年

台北地院今天宣判誠美材掏空案，時任副董葉美麗被重判7年。資料照。陳品佑攝



偏光板大廠誠美材（4960）前副董葉美麗，被控與郡宏光電前董座林勇任合謀，利用旗下子公司茂豐貿易、茂宇投資進行假交易，並高價購入前民進黨立委蘇震清的郡宏股票，共計掏空誠美材等公司2.2億餘元。台北地院今日依《證券交易法》特別背信罪判葉美麗應執行7年徒刑，林勇任應執行6年。方姓助理因協助葉美麗製作不實採購單，判應執行2年。可上訴。

誠美材原是奇美集團轉投資偏光板公司，原名奇美材料，由當時的奇美實業總經理何昭陽兼任董事長。後來奇美電子與鴻海集團旗下群創光電合併，奇美集團退出董事會，並於2018年更名為誠美材，何昭陽引入新金主，即號稱「股市四大金釵之一」的葉美麗出任副董事長。但隔年葉美麗卻召開董事會解除何昭陽職務，改選自己為董事長，一度引爆經營權糾紛。

兩人爭奪經營權之際，葉美麗卻被檢舉利用茂豐掏空公司。

北院合議庭認定，葉美麗、林勇任為了使郡宏公司上市，讓茂豐以不合理的高價向郡宏購買ITO導電膜，減少郡宏庫存並增加收入，導致誠美材和茂豐受損7675萬元。

合議庭也認為，葉美麗為了取得個人資金，趁著郡宏委託茂豐採購COP原料的機會，指示方姓助理製作不實採購訂單，導致茂豐必須先委託由葉美麗實質掌控的寶兌公司，向日本郡是公司採購COP原料，製造逐層下訂的假交易，郡宏預付部分貨款給茂豐後，再由茂豐給付全額貨款給寶兌，再假裝寶兌委託葉美麗掌控的捷揚公司進行代收代付，據此挪用茂豐資金，造成誠美材和茂豐8825萬元損害。

此外，郡宏公司股票每股實際價格僅4到5元，葉美麗為了提高郡宏股價，私下允諾蘇震清以每股15元價格收購他及友人持有的郡宏股票，再由方姓助理倒填日期，製作不實股權價值評估報告，由茂豐、茂宇兩家公司買單，導致誠美材集團受有6294萬元損害。

北院認定，葉美麗總計掏空2億2794萬元。

前立委蘇震清另外涉及貪污案，日前到高院出庭。資料照。侯柏青攝

法院考量，葉美麗和林勇任處於本案核心要角，犯罪參與程度高，犯後卻未能坦承犯行，犯後態度不佳，依《證券交易法》特別背信罪，判葉美麗應執行7年有期徒刑，林勇任應執行6年。至於方姓助理參與程度雖低，但也未坦承犯行，依《證券交易法》特別背信罪、《商業會計法》填製不實憑證罪，判應執行2年。本案可上訴。

至於蘇震清的部分，當時他曾被懷疑利用助理當人頭，與葉美麗共同掏空誠美材，不過北檢調查後認為他罪嫌不足，不起訴確定。

