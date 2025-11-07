股市開始轉弱重挫，AI神話破滅了嗎？法人喊話免驚，這些台廠還是投資首選

市場上對於AI泡沫的雜音越來越多，以美股為首的主要市場近期迎來回檔修正，台股今（7）日一度跌逾200點陷入月線保衛戰。法人認為，AI已經成為企業資本支出的核心驅動力，建議投資人持續聚焦具AI技術優勢與穩定訂單的主流廠商，「逢回布局，迎接下一波長多行情。」

野村投信表示，在資料中心規模擴張下，網路傳輸、散熱與電力供應面臨挑戰，帶動散熱模組、CCL、PCB、電源管理等供應鏈需求。另一方面，AI基礎建設擴張預料將延續至2026至2027年，電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，台股震盪偏多格局可望延續。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，聯準會一如市場預期再次降息1碼，同時宣布自12月1日起停止長達3年半的縮減資產負債表政策，並重新啟動有限度的美國公債購買計畫，讓市場對經濟軟著陸的信心明顯提升，搭配寬鬆的利率環境為股市評價提供支撐，反而更有利於接下來風險性資產表現。

戎宜蘋進一步分析，最新公布的9月景氣信號燈已由連續四個月的「綠燈」轉為「黃紅燈」，顯示景氣回升力道正在加速，加上9月份的外銷訂單也攀升至702億美元的新高，主要受惠於AI伺服器、晶片與通訊產品的強勁需求。這波拉貨潮已不只是短期的關稅效應，而是反映出AI應用加速落地所帶來的長期成長動能，台廠供應鏈也成為AI浪潮中不可或缺的角色。

儘管過去半年面臨多次利空考驗，台股指數仍穩步突破新高。戎宜蘋表示，在AI技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，在資金與基本面良好的共振下，AI產業明年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，盤面縱有震盪、估計藍籌績優股的下檔有所支撐，長線佈局建議仍以AI相關為核心，建議聚焦AI供應鏈相關，例如AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，以及滑軌與摺疊手機軸承，同時關注半導體先進製程與ASIC、AWS供應鏈等領域。

凱基投信指出，AI需求持續火熱發展，全球龍頭OpenAI的活躍用戶也不斷攀升、創高，目前週活躍用戶已經超過8億，自指標性模型ChatGPT於2022年底發布後，其用戶數就以約7、8個月就可翻倍的驚人速度在增長，影響力非同小可。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊分析，由OpenAI開發的Sora生成式人工智慧模型於今年9月底推出更新版本Sora2，相較初代不僅畫質更高、動作更流暢，還能同步生成聲音與對話。Sora2上線五天後，下載量隨即突破百萬人次，下載增速甚至較ChatGPT首發時更快，其生成的影片也以旋風般的速度攻佔各大社群平台。AI需求增加也使得美國四大CSP（雲端服務供應商）業者持續加大資本支出力道，相關台廠投資吸引力再次浮現。

隨著輝達、甲骨文及OpenAI三方形成的資金與技術循環成形後，「AI永動機」的商機在市場上多有討論；而AI需求增加也使得美國四大CSP業者持續加大資本支出力道，2026年合計資本支出金額將達3970億美元，比起2025年的3420億美元再增加16%，也較今年上半年預估的3300億美元大幅提升。

凱基投信認為，相關台廠供應鏈受惠「AI永動機」輪轉未歇，帶動台股強勢表態，在市場持續看好AI發展下，相關供應鏈長線多方優勢明顯，仍是未來的投資主軸。

