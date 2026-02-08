股市震盪、風險升溫，年終獎金怎麼用？查理蒙格的理財關鍵：讓資產替你工作

（圖片來源：Getty Images）

年終獎金入帳，是上班族一年中少數能主動改變財務結構的關鍵時刻。查理．蒙格的投資哲學一向強調，與其追逐短期價格起伏，不如把重心放在能長期產生現金流的資產上。在市場波動加劇的環境下，兼具使用價值、保值性與收益潛力的不動產，因而成為將一次性收入轉化為長期資產的實務選擇，能為未來財務奠定更紮實的基礎。

辛苦工作一整年，終於領到年終，犒賞自己固然重要，但房市專家張欣民指出，若想提升財富，仍應適度投資，把年終變資產，讓金錢自己慢慢長大！

學習查理 ‧ 蒙格思維，用年終獎金打造未來被動小金庫

股神巴菲特的長期事業夥伴、投資大師查理．蒙格曾多次指出，真正的資產，必須能在你不工作的情況下，持續產生現金流。因此他對不生息、僅仰賴價格波動的標的向來態度保留。張欣民認為，若年終獎金只停留在消費層次，價值很快會消失，建議轉化為資產，有機會成為未來現金流的起點。

至於該買什麼資產？回到現實投資環境，全球股市位於高檔、波動明顯，虛擬貨幣與貴金屬同樣震盪劇烈。對多數上班族而言，年終獎金其實不是「投資資金」，而是一次性資金。如果把一次性資金投入高波動市場，就會面臨「報酬順序風險」：一旦買在高點，資金回撤，未來即使市場反彈，也因本金變小而難以回本。這也是為什麼，年終獎金更適合轉為可持續產生現金流的實體資產，而非高波動的交易型商品。

《全向科技房產中心》總監陳傑鳴表示，相較之下，可居住、可收租、可長期保值的房產，不僅具備對抗通膨的特性，且即使面臨短期房價波動，仍能透過租金收入形成現金流。他補充，目前台灣房市處於明顯的「量縮整理期」，但價格並未全面崩跌，呈現區域與產品的強弱分化。這樣的市場結構，對投機客不利，卻對長期置產族有利，因為此時反而有機會以合理價格取得資產。

意即，年終獎金投入後，不再只是等待上漲的運氣，而是更符合查理．蒙格對資產的期待 ── 讓錢開始替自己「工作」。

跟著財團一起布局，市中心微型商辦，賺租金、贏增值

據高力國際指出，目前包括富邦金控、新光金控、中信金控、三商美邦等指標金控、壽險業，均進駐七期，強化在地營運與品牌能見度。看好台中商辦租賃市場，興富發改變台中推案策略，決定改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案傳出將只租不售，短期除可賺得穩定租金，長期亦可待價而沽；目前已知，在七期陸續推出的三件只租不售商辦，預計總銷金額就達700億元。

▲台中七期為台中市發展最成熟的核心區域之一，生活機能完善，指標金控與大型商辦群聚，成為企業與資金進駐的重要據點。

但也由於區域與產品強弱分化明顯，此時慎選地段保值、產品稀缺的房產才是較為穩健的策略。在房市產品中，最接近「企業型資產」的，其實不是住宅，而是小型可出租的辦公空間。因為租戶的本質是「做生意」，只要企業存在，就會持續支付租金。

以位於台中市七期市政核心的興富發集團「市政壹號廣場」為例，該案為近期討論度較高的微型商辦，正好踩在「低總價×高租金×七期地段溢價」的黃金交集處。隨著小型企業與新創公司崛起，微型商辦需求逐步浮現，成為投資人資產配置中，打造固定現金流的選項之一。

若用查理．蒙格的標準來看，房地產的核心價值不在價格漲跌，而在於「可預測的現金流」。股票與虛擬貨幣的報酬來自價格上漲，但房產的報酬，來自「有人持續願意為空間付費」── 這正是企業經營型資產的邏輯。

對許多購屋族而言，年終獎金正好可替頭期款大補血，也不影響每個月持續定期定額參與股市。此外，更可善用部分建商提供的輕鬆付款方案，入手人生中的重要資產。查理．蒙格也一向提醒投資人避免過度槓桿，而應選擇「能承受得起的好資產」。

除「市政壹號廣場」微型商辦外，興富發集團的小豪宅個案如淡水新市鎮「新海城」、台北市文山區「信義富境」、台中西屯惠文學區「蘿曼蘿蘭」 、台中七期大遠百旁「紀汎希」、台南安南九份子「悦讀耶魯」、台南安南區「南科卓越城」、高雄中央公園「中山鉑悦」等，多位於生活機能成熟、商圈學區優越、交通便利、鄰近公園的區域。這些個案在規劃上，皆有自住、出租的雙重價值，同樣具有較高的保值性。且為降低資產配置的門檻，上述個案皆有輕鬆付款方案，有機會年終就買得起！新的一年，向投資大師學習，小錢撬動大獲利！

▲台南市安南區擁有大片公園綠地與水岸環境，生活機能逐步成熟，吸引具自住與出租需求的購屋族進場布局。

▲坐落於中央公園生活圈的「中山鉑悦」，由興富發集團推出，因周邊商業機能成熟、綠地資源豐富，成為高雄市區的指標建案之一。

