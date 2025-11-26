股市震盪怎操作？南亞科、華邦電、貿聯-KY...看好AI成長動能，兩大台股名家「反彈買進」口袋名單曝光





近來台、美股市上沖下洗，投資人是該恐懼還是貪婪？

反彈回升操作策略該如何因應，才能掌握獲利機會不接刀？操盤名家在此分享他們的觀點。

台、美股市近期波動猶如驚滔駭浪，11月21日盤中一度重挫千點，創下史上盤中第四大跌點，最後收在26434點，成交量放大到5818.61億元，爆大量收黑回測季線的走勢，讓市場萌生台股翻空疑慮。但綜觀名家看法仍定調：AI仍處於高速成長週期，本波修正僅是「多頭中的回檔」，投資人無須過度擔心。

群益投顧總經理范振鴻分析，近期台、美股市大跌，最主要的原因在於美國聯準會官員們出現鷹派言論，打破市場原本對12月降息的預期，其次是輝達財報雖亮眼，卻出現「庫存增加」疑慮，引發市場恐慌情緒與技術性賣壓。但他認為，這次股市下跌並非產業基本面出問題或AI泡沫，而是股市短線受到官員談話干擾出現的震盪。

資金持續挹注 看好AI供應

如此說來，股市何時會重返上升軌道？范振鴻認為，在12月10日FOMC（聯邦公開市場委員會）會前，官員言論「緘默期」將讓市場有喘息機會，亦即是股市11月底震盪，12月就有機會反彈，「雖然台股這波下修比我們原先預期得多，但明年台股上看3萬3千至3萬4千點的看法依舊不變。」范振鴻強調，以指標龍頭台積電未來兩年的EPS，加上其占台股市值接近47％推估指數，台股未來還有高點可期。

今年以來績效亮眼的群益創新科技基金經理人陳朝政，也持同樣看法，他強調：「AI的確沒有泡沫的問題。」比較2000年網路公司興盛時，大筆資金湧進新創公司，最終因沒有獲利與護城河支撐而泡沫化；這次則不同，AI基礎建設與商機處於起飛階段，四大CSP（雲端服務供應商）近期財報顯示，不但獲利優於市場預期，資本支出更逐季上修，加上AI應用仍未落地，資金持續圍繞在AI族群，因此還無須過度擔心過熱或泡沫問題。

話雖如此，同為主動群益科技創新（00992A）經理人的陳朝政也認為，「股價漲多就是會找理由修正，拉回反而就是買好公司的機會。」AI供應鏈中的晶圓代工、IC封測、印刷電路板（PCB）、AI散熱、AI伺服器滑軌與組裝、AI基礎設施相關的電力、連接器、記憶體等，都是他持續看好的產業。他建議，趁股市高檔拉回、波動加劇之際，不妨透過分批布局科技型的主動式ETF，可兼顧獲利與分散風險。

雖說是短期下殺，何時會止跌？資深分析師蘇威元指出：「接下來，最好能快速收復季線，若指數持續下探，2萬5整數關卡也應有所支撐。」若沒有跌破前波低點10月的25982點，與半年線24711點，將無礙多頭，可望醞釀一波反彈。

而操盤贏家陳榮華則認為，從技術面來看，台股在季線26400點有支撐，就算跌破也會拉回，但如賣壓過重，拉回季線再跌破季線，則要觀察此波的最低17306點上漲以來，第一個滿足點25700點才會反彈，預計台股盤整一至兩周後才有重整旗鼓的機會，12月初後有機會重返多頭格局。

台股名家「反彈買進」口袋名單

美股回穩後 聚焦高需求族群

蘇威元也提供幾個進場布局的觀察點，消息面上，應注意「聯準會開始明確降低降息門檻、不再鷹到底」、「AI供應鏈法說有上修、伺服器拉高獲利預期」、「外資回頭買超」；技術面上，他指出台股跌一大段後，第一個反攻訊號通常就是「美股止穩＋台股五日十日線止穩」，一旦出現向上跳空反彈，把缺口補上，就代表止跌買盤上線；或是，當出現低檔爆量下影線或帶量長紅棒，就是低檔換手成功，都是不錯的買進訊號。

至於一旦止跌回穩，該買什麼股票？蘇威元直言：「愈接近投資價值、明年EPS出現上修、籌碼乾淨，愈值得買。」他認為，「3至10天搶短型」可考慮記憶體的南亞科、華邦電、群聯；PCB的台光電、台燿，及AI供電的新盛力等，這些公司EPS、報價、接單沒變，下殺後籌碼更乾淨，容易急彈修正。

而「近三周布局型」則可找趨勢、成長、獲利確定性高者，例如AI伺服器與高速鏈的緯穎、奇鋐，「CPO＋高速Switch」的光聖、旺矽、貿聯－KY；AI電力鏈的台達電、光寶科，皆具備「未來兩年需求明確、EPS確定上修」條件，拉回都是送分題。

陳榮華在反彈標的布局上，建議可從AI權重股、MSCI（明晟全球標準型指數）潛在成分股、跌深的AI漲價概念股著手。他點名，外資近期賣超台積電、台達電、鴻海，其長期需求依舊明確，而貿聯－KY搭載AI伺服器題材，可望被納入MSCI成分股，吸引被動買盤湧入。近期成為下殺重災區的記憶體族群中，NOR Flash等記憶體產品供給依舊吃緊，有外資看好其價格上漲，其中南亞科還有可望列入MSCI成分股的利多，值得留意。

不過陳榮華提醒，若買進的心態是「搶短」，務必嚴格執行風險控制，並且避免過度使用槓桿，以防市場萬一反轉，造成損失擴大。





