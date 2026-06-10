股市震盪無礙吸金熱度 SpaceX IPO獲近4倍超額認購

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（中央社紐約9日綜合外電報導）知情人士今天表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）已吸引2500多億美元的投資人認購需求，遠高於計劃募資的750億美元，若順利完成，將成為史上規模最大首次公開募股（IPO）之一。

消息人士指出，SpaceX的IPO超額認購率為3.5至4倍。銀行家與投資人認為，這顯示市場需求十分強勁。

路透社上週報導，僅做多並長期持有基金已下了相當可觀的訂單。一名消息人士透露，馬斯克（Elon Musk）曾參加部分與潛在投資人的Zoom視訊會議。

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SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）與財務長強生（Bret Johnsen），預計今天出席由摩根士丹利（Morgan Stanley）共同總裁西姆科維茨（Dan Simkowitz）主持的午餐會，約有300名機構投資人參與。

不過，在預計11日下午確定IPO發行價格前，投資需求仍可能發生變化。

目前公布的認購數字僅反映投資人的認購意向，而非最終配售結果。消息人士表示，大型機構投資人通常會在IPO流程後期才提交正式訂單。由於相關資訊屬於機密，受訪者均要求匿名。

SpaceX未立即回應媒體的置評請求。

這次IPO正值市場劇烈波動之際。那斯達克指數今天收跌，那指上週五創一年多以來最大單日跌幅；比特幣（Bitcoin）當天也下挫2.8%，較今年1月高點回落約37%。

部分分析師推測，市場回檔原因之一，可能是部分投資人出售其他資產以籌措資金參與SpaceX的IPO。

在IPO路演簡報及申報文件中，SpaceX強調其火箭發射業務的獨特優勢，表示過去3年以來，全球送入軌道的總載重大部分由SpaceX完成，同時也突顯其衛星網路業務星鏈（ Starlink）的成長力道。

此外，SpaceX宣稱其人工智慧（AI）業務未來將面臨高達23兆美元市場機會，並表示自己是唯一能突破地球基礎設施限制、利用太空建立AI算力的企業，而未來市場對這類運算資源的需求將極為龐大。

SpaceX認為，美國在發電能力與運算基礎設施成長方面已落後中國，部分原因在於大型建設專案面臨繁瑣障礙。SpaceX主張，可透過其發射能力，將資料中心及其他基礎設施部署至太空，以解決相關瓶頸。（編譯：徐睿承）1150610