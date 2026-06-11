股市震盪資金放哪？遠銀 Bankee 揭停泊術，活存利率差27倍

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遠東國際商業銀行的數位品牌 Bankee 社群銀行昨（10）日發布新聞稿指出，從客戶資金往來數據觀察到，股市波動加劇時，大額資金在賣股入帳、等待下一步布局或保留銀彈期間，會優先轉入 Bankee 活存帳戶短期停泊，主要看準新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且資金可隨時進出。

以1000 萬元資金停泊 Bankee 比放一般股票交割帳戶（利息以年利率0.03%- 0.05%計算)，利息差距可超過 27 倍，讓 Bankee 成為不少高資產客戶股票資金停泊與管理現金部位的首選之一。

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遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，高資產客戶的現金部位多半不是長期閒置資金，而是等待下一次進場訊號的戰備資金。從客戶資金往來數據可觀察到，股票資金停泊行為也逐漸出現不同型態，包括快進快出的「短線閃電派」、等待趨勢與回檔的「波段等風派」，以及善用週末與連假的「假日充電派」。

短線閃電派：空檔半個月等進場也能賺

這類客戶通常在賣股入帳後，若暫時沒有明確進場訊號，會先將資金轉入 Bankee 活存帳戶短期停泊，等到下一次切入點出現再調回交割帳戶。即使空檔只有半個月，對千萬級資金而言，利息差距仍相當明顯。

若以 3000 萬元資金停泊 15 天試算，放在年利率約 0.05% 的一般股票交割帳戶，半個月利息約 616 元；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以年利率 1.435% 計算，半個月利息約可達 1萬7692 元，兩者差距約 1.7 萬元。

波段等風派：資金放越久越有感

這類客戶不急著每天進出，而是會依市場趨勢、資產配置比率或預期回檔位置調整現金部位，當等待時間從數週拉長到數個月，資金停泊帳戶的利率差距也會更有感。

假設1000 萬元資金停泊 90 天，放在年利率約 0.05% 的一般股票交割帳戶，利息約 1,233 元；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以年利率 1.435% 計算，90 天利息約可達 3萬5384 元，兩者差距超過 3.4 萬元。

假日充電派：資金也能繼續跑利息

這類客戶平日將資金留在交割帳戶方便交易，但遇到週末、連假或短期觀望期間，會將暫時未投入市場的大額資金轉入 Bankee 活存帳戶，讓股市休息時，資金仍能繼續累積利息。

若以 5000 萬元資金估算，假設一年中約有 180 天屬於非交易或觀望期間，放置於年利率約 0.03% 的一般股票交割帳戶，僅能累積約 7397 元利息；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以 1.435% 年利率計算，同期間約可累積 35萬3836 元利息，兩者差距約 34.6 萬元。

善用社群圈，家庭資金管理更彈性

除了 1.435% 活存高利無上限，Bankee 社群圈機制也讓家庭或夫妻共同管理資金時，具備更多彈性。若夫妻一方擔任圈主，另一方擔任圈友並存入資金，依對應的社群圈存款級距，圈主名下最高可有500 萬元額度內 2.6% 活存優惠利率，讓短期停泊資金在保有流動性的同時，也增加家庭資金管理彈性。

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