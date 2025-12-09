股市震盪頻頻還能存股嗎？ 謝晨彥喊：高股息ETF很香
在AI科技股推動下，全球股市走到相對高點，近期VIX指數（恐慌指數）還一度衝到28，顯示市場避險情緒升溫，股市波動加劇。
不少投資人開始苦惱現在這位階還能進場存股嗎？股怪教授謝晨彥直言，盤勢大多頭時，市值型ETF表現亮眼，如今股市面臨估值過高隱憂，但明年整體企業獲利持續強勁，此時高股息ETF成為攻守兼備的選擇，有些ETF年化配息率更高達10%，非常香。
高股息ETF 更具抗震優勢
「現在股市面臨到一個比較大的爭議是AI科技股估值偏高問題，短線來看，追逐產業趨勢或許還能賺價差，但對長線存股族，或是資產配置角度，就要思考明年的高估值股票是否會面臨修正。」股怪教授謝晨彥表示，從避險及想降低股市波動的角度，當前高股息ETF相當具有優勢，能突顯出穩健高配息與波動相對低的優勢。
但市面上高股息產品琳瑯滿目，投資人該怎麼做選擇？謝晨彥透露，高股息產品訴求淨值成長＋穩健現金流，投資人能透過高股息ETF參與公司長期的分紅，因此ETF價格不能暴漲暴跌，「抗震能力」與「配息率」是相當重要的兩個指標。 舉例來說，今年11月股市面臨短線上修正，以市場上熱門且規模最大的高股息ETF為例：0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息），這三檔ETF的抗震能力，以00919表現最佳，當月含息報酬率為-2.5%、其次是00878，當月含息報酬率為-4.9%，最後是0056，報酬率為-7%。
細看能發現11月的高股息ETF報酬率，勝過市值型ETF，顯示面對市場波動時，高息產品更具抗震優勢。
金融股股利與股價表現較其他族群平穩
謝晨彥進一步分析，00919能有最佳的抗震力，主要原因在ETF的金融股配置比重達4成以上，是所有同類產品中最多的，因此有效降低科技股的回調風險。
「金融股股利與股價表現相對其他族群平穩，加上明年美國開始降息循環，以及AI趨勢持續活絡資本市場，金融股將是最大受益者。」謝晨彥指出，從財報表現，台灣金融三雄：富邦金、國泰金、中信金，第三季獲利亮眼，季增及年增明顯成長，其中，以季增率來看，國泰金與富邦金都有3位數增長，分別為133%和345%，中信金也有57%的增長，市場持續看好後市。
接著，觀察配息率表現，統計三檔ETF：0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）最近一期配息紀錄，同樣是00919為配息冠軍，年化配息率高達10.7%。值得留意的是，00919最近一次除息日在12月16日，因此投資人只要在12月15日前買進日，都能參與配息。另外，0056年的化配息率為9.34位居第二，最後是00878年化配息率7.33%。 因此在綜合表現上，不論是抗震能力、配息率，都由00919表現較佳。
ETF抗震能力與配息率穩定 隨時可進場
至於何時為進場存高股息ETF的時機？謝晨彥認為，對長線投資人來說，只要ETF抗震能力與配息率穩定，隨時都能進場，如果是比較有經驗的投資人，能從本益比角度去判斷現在是否為甜甜價，以不超過大盤本益比為基準。
例如，目前台股大盤本益比為22倍，但00919本益比僅在13，遠低於大盤，同時，技術面觀察，00919價格位在年線之下，從歷史位階來看處在相對便宜位置。
最後，謝晨彥補充，投資人或許以為買高股息ETF只是要領股息，但事實不然，好的高股息ETF可以同時具備：低估值、低波動、不受到AI股震盪影響等特色，也就是從避險的角度去思考，在不確定性高的經濟環境下，優質高股息ETF絕對適合多數投資人持有。
