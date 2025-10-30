股市頻創高如何安全參與？鉅亨買基金釋2招「被動策略」增投資效率

全球股市頻創新高，投資人一方面想參與市場成長，又擔心追高風險而陷入兩難。此時，被動投資、跟著指數走的策略或許更受到青睞。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 全球股市頻創新高，投資人一方面想參與市場成長，又擔心追高風險而陷入兩難。此時，被動投資、跟著指數走的策略或許更受青睞。「鉅亨買基金」指出，被動投資並非ETF的專利，許多共同基金同樣能提供被動布局的選擇。透過基金投資不僅能輕鬆參與市場成長，更可結合智慧化自動投資機制，減少進出時機判斷的困擾，兼顧紀律與效率，對不想天天盯盤的投資人而言，是更理想的選擇。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近年在 AI 與科技等長線題材帶動下，全球資金仍積極布局股市，其中，指數化投資工具（被動策略）因操作簡單、費用低，成為長期資金的重要去處。不論基金或ETF，其實都涵蓋主動與被動策略，兩者最大的差異在於交易方式與操作彈性。基金以每日一次的淨值進行申購與贖回，投資人可選擇配息型或累積型，並搭配不同幣別與避險級別，降低匯率風險；ETF則像股票一樣可於盤中即時交易，具高透明度與低成本，但投資人需自行掌握進出時機，也可能受折溢價影響。

張榮仁進一步說明，採取被動策略的包括「指數型基金」（Index Fund）與「ETF連結基金」（Feeder Fund）兩種。前者直接追蹤特定市場指數，例如台灣加權指數或 S&P 500 指數，透過持股組合複製市場結構，報酬緊貼整體指數表現，管理費率相對較低；至於ETF連結基金，則是透過投資ETF間接追蹤市場表現，不僅可參與全球主要股市，且購買價是以ETF淨值，不會有折溢價問題，此外，ETF連結基金還有累積級別可選，既可長期累積部位，達到複利效果，也能有效節省補充保費與相關稅務支出。

不論市場漲跌、主動或被動策略，投資關鍵在於能否持續執行紀律操作。張榮仁表示，基金的一大優勢，是能結合智慧化機制自動執行策略，讓投資更有效率。例如，搭配「鉅亨超底王」機制可在市場低點自動加碼，以紀律方式取得更好的長期報酬；結合「鉅寶盆」的母子基金循環配置機制，能讓資金在攻守之間靈活切換，更穩健地達成理財目標；若搭配「鉅亨自由 Pay」機制，投資人可依生活需求彈性提領，打造穩定且靈活的現金流，讓基金投資更貼近生活所需。

投資市場瞬息萬變，張榮仁最後強調，關鍵不在預測漲跌，而在建立適合自己的策略。主動與被動、基金與ETF，都是達成財務目標的不同途徑。透過基金搭配智慧化機制，投資人更能減少情緒干擾，在紀律中保有彈性，讓資產配置更穩健。鉅亨買基金將持續推動智能化理財服務，協助投資人以更輕鬆、更有效率的方式參與市場，打造穩定且可持續的資產成長之路。

※三種不同投資策略比較：

主動式基金：經理人主動選股與配置；策略靈活，可追求超越市場表現，但成本較高。

指數型基金（被動策略）：直接追蹤特定指數；管理費低於主動式基金，報酬貼近市場平均。

ETF連結基金（被動策略）：透過投資ETF間接追蹤市場表現；管理費低於指數型基金，報酬貼近市場平均，且通常無折溢價問題。

