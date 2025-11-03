股市高檔震盪機會就越多 這檔動態調配防禦兼攻擊！

財經中心／余國棟報導

美國股債在第四季具備三大利多，包括企業獲利持續成長、AI題材推動科技股表現，以及聯準會重啟降息循環，有望為股債市場注入動能。（示意圖／PIXABAY）

近期股市頻創高，盤面震盪加劇時刻也增多，AI產業的快速發展，是推動美股多頭的重要動力。國泰投信指出，美國股債在第四季具備三大利多，包括企業獲利持續成長、AI題材推動科技股表現，以及聯準會重啟降息循環，有望為股債市場注入動能。不過，美國總統川普上任後，政策與地緣政治不確定性成為常態，建議投資人可透過美國股債平衡型基金，如國泰美國多重收益平衡基金，動態調整配置狀態，在多變環境中兼顧攻守，掌握長期投資契機。

廣告 廣告

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美國企業獲利表現強勢，為股市提供穩固支撐。根據FactSet預估，2025年第三季標普500企業獲利年增率可望達8%，有望連續第九季維持成長動能。其中，科技類股仍是主要成長引擎，年增率高達20%，半導體族群更以45%的年增率領先群雄，反映美國企業在創新與效率提升方面持續展現競爭力。

范姜佩瑩進一步指出，AI題材目前分為三大類，包括基礎硬體、軟體技術與人機協作，形成輪動格局，吸引資金持續流入。美國在科技創新領域具備全球領先地位，無論是晶片設計、雲端運算、生成式AI應用等方面，皆展現高度競爭力，受惠程度也最為顯著。隨著AI技術加速落地，相關企業營收與獲利可望持續成長，為股市注入長期動能。

在債市方面，范姜佩瑩進一步表示，聯準會已於9月重新啟動降息，儘管今年上半年未採取降息行動，但根據官員利率點陣圖預估，最快10月將再度降息，且2026至2027年仍將維持降息方向，有利整體債市表現。隨著通膨壓力逐步緩解，市場預期利率將進入下行週期，有助於債券價格回升，亦提升非投資等級債與投資等級債的吸引力。此一環境下，債券資產不僅具備收益潛力，也能在股市波動期間發揮分散風險的效果。

國泰美國多重收益平衡基金，鎖定美國優質股債進行布局，透過動態調整配置比例，即時因應市場變化，提升投資組合的防禦與攻擊能力。當市場震盪時，基金可強化債券部位以穩定波動；而在行情回升時，則可加碼具成長潛力的股票部位，掌握上漲契機，基金亦提供多種貨幣級別，包括台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓等五大幣別。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美科技股財報亮眼！台指卻逆風下跌165點 短線回檔壓力升溫

盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停

Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力

9月外銷訂單創史高！台股創高不歇 這檔擁供應鏈續點火

