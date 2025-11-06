股市高檔震盪，到底該怎麼選股？專家點名「這類股」是標配，甚至漲贏護國神山
法人分析，現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。（資料照／取自PhotoAC）
近期股市氣勢如虹，但在頻創新高的行情也經常面臨震盪，投資難度隨之提高。法人認為，現階段選股不選市，選對類股比起大盤走勢還重要，AI熱潮方興未艾，科技類股仍是標配，部分個股的表現甚至超越大盤與護國神山，建議投資人可以透過主動式ETF參與行情。
由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」股票代號（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，日前獲得金管會核准募集，該基金主要投資於中華民國境內的上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可的證券相關商品，包括期貨及選擇權等，風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，而掛牌價為新台幣10元，預定於12月8日展開募集。
群益投信台股研究團隊表示，電子股佔台股總市值超過70%，加上台灣產業以科技王國著稱，科技類股已成投資人標準配備，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以進行持股調整，藉此降低投資組合波動、擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。
群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。台灣科技創新題材商機多元，觀察過去3年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。
陳朝政分析，現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化，中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。
