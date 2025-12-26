股市黃金今年表現完勝房市 黃金今年表現最勇猛

股市、房市、黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過今年黃金表現更為勇猛，光1年內漲幅就高達7成。（圖片來源／ Investment Nerds頻道與信傳媒資料照）

信義房屋統計近三年股市、房市、黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過受到政策抑制，房市今年價格出現微幅減少，不過股市創下新高且連續三年漲幅超過20%，黃金表現更為勇猛，光今年漲幅就高達7成。

廣告 廣告

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市受到第七波管制等影響，一手市場出現交易量大幅量縮，二手市場同樣剩下自用當道，價格波動則是中南部修正幅度大於北部，若對比股市和黃金等資產，股市今年又寫下新高，漲完AI又產生其他缺貨股，相較4月關稅的低點，到年底足足又噴了一萬點，今年持有股票報酬勝於房市。

黃金今年打破過去三年齊步漲的走勢今年一枝獨秀。 （圖片來源／ 信義房屋提供）

不過漲最多的還不是股市，黃金今年成為市場的大黑馬，2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅接近7成，寫下1979年以來的最佳表現。

曾敬德表示，今年債券與房市表現一般，不過從房地合一稅收來看，長期持有滿5年的屋主出售時也是獲利好幾百萬，股市則是持續受惠AI產業，今年若是撐過4月關稅那一波，持有到現在的科技股表現都很突出，但和房市連動的營建股則是還在底部找支撐。

過去三年股市每年上漲超過20%，績效表現亮眼，持有黃金長期表現也是穩定走揚，今年更是出現年漲7成的驚人行情，反觀房市2023、2024在新青安政策帶動下，兩年房價都出現明顯走揚，但政策抑制後今年第三季相較去年第四季房價則是大致持平。

(原始連結)





更多信傳媒報導

彈劾總統賴清德一階過了 綠轟「二階不會過還硬要亂」存心讓中共高興

投書》茶行資安標案荒誕 國軍資安防護亟需革新

日本政府新年度的國防預算創新高 因應最大戰略挑戰

