股市黃金雙漲 美國富豪追捧高檔珠寶
近來精品市場也出現「貧富差距」現象，受惠於因股市飆漲而賺大錢的超級富豪追捧，高檔珠寶在美國已成為比手提包、服飾更搶手的精品。
瑞士精品巨頭歷峰集團(Richemont)在美洲的銷售已連七季年增逾10%，美國市場對其旗下珠寶品牌卡地亞(Cartier)和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的強勁需求，帶動了這股強勁成長。
LVMH集團旗下的蒂芙妮(Tiffany & Co.)表示，該公司最貴重商品高級珠寶的全球銷售額在第三季創歷史新高。顧問業者貝恩公司(Bain & Co.)的數據更顯示，目前珠寶是美國奢侈品市場表現最佳的品項，銷售額超過了手提袋和服飾。
受惠於人工智慧(AI)熱潮，美股大盤史坦普500指數今年漲了16%，使股票財富增加了7.9兆美元，原本的富人成為最大受益者。
從股市賺取的財富有一部分正流入高檔珠寶店，有些珍貴珠寶的售價高達500萬美元甚至更高。歷峰集團執行長博斯(Nicolas Bos)表示，超級富豪們正在豪擲千金，而股市在其中扮演重要角色。
金價上漲可能連帶炒熱了珠寶市場，但這可能不是美國消費者購買高檔珠寶唯一理由，一個16公分的卡地亞Love手環，大約是31克18K金，含稅價為8655美元，現在若以其含金重量賣出，只能收回約3000美元。
即便如此，消費者仍認為高檔珠寶的性價比高於服飾或手提包。
各大品牌手提包的漲幅遠大於珠寶，伯恩斯坦的分析顯示，自2020年以來，卡地亞Love手環的價格平均年漲4%，香奈兒經典口蓋包為11.2%，迪奧Lady Dior手提包則為8.6%。
但值得注意的是，美國珠寶銷售額與股市走勢的關聯性愈來愈強，如果股市出現泡沫並破裂，珠寶的光環可能會迅速褪去。
更多世界日報報導
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的
廣州男便秘十多天後 口腔噴出糞便 醫：再晚一天就慘了
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 7 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 5 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 7 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前