股市黃金雙漲 美國富豪追捧高檔珠寶

近來精品市場也出現「貧富差距」現象，受惠於因股市飆漲而賺大錢的超級富豪追捧，高檔珠寶在美國已成為比手提包、服飾更搶手的精品。

瑞士精品巨頭歷峰集團(Richemont)在美洲的銷售已連七季年增逾10%，美國市場對其旗下珠寶品牌卡地亞(Cartier)和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的強勁需求，帶動了這股強勁成長。

LVMH集團旗下的蒂芙妮(Tiffany & Co.)表示，該公司最貴重商品高級珠寶的全球銷售額在第三季創歷史新高。顧問業者貝恩公司(Bain & Co.)的數據更顯示，目前珠寶是美國奢侈品市場表現最佳的品項，銷售額超過了手提袋和服飾。

受惠於人工智慧(AI)熱潮，美股大盤史坦普500指數今年漲了16%，使股票財富增加了7.9兆美元，原本的富人成為最大受益者。

從股市賺取的財富有一部分正流入高檔珠寶店，有些珍貴珠寶的售價高達500萬美元甚至更高。歷峰集團執行長博斯(Nicolas Bos)表示，超級富豪們正在豪擲千金，而股市在其中扮演重要角色。

金價上漲可能連帶炒熱了珠寶市場，但這可能不是美國消費者購買高檔珠寶唯一理由，一個16公分的卡地亞Love手環，大約是31克18K金，含稅價為8655美元，現在若以其含金重量賣出，只能收回約3000美元。

即便如此，消費者仍認為高檔珠寶的性價比高於服飾或手提包。

各大品牌手提包的漲幅遠大於珠寶，伯恩斯坦的分析顯示，自2020年以來，卡地亞Love手環的價格平均年漲4%，香奈兒經典口蓋包為11.2%，迪奧Lady Dior手提包則為8.6%。

但值得注意的是，美國珠寶銷售額與股市走勢的關聯性愈來愈強，如果股市出現泡沫並破裂，珠寶的光環可能會迅速褪去。

