股市、債券、黃金怎麼投資最高效？專家教資產配置法：「一市場」可積極投資

去（2025）年金融市場歷經數波動盪，股市仍不斷創高，展望今（2026）年華爾街分析師普遍看好。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在廣播節目《世界一把抓》指出，在通膨壓力下，貨幣變得越來越不值錢，也就代表銀行的貸款實際上變少，因此2026年投資人衡量負債與投資的比例為布局關鍵。

林昌興說明，去年全球市場上漲幅度非常大，費城半導體指數上漲44%、納斯達克指數上漲22%、日經指數上漲27%，漲幅都相當大。假設投資人過去一年將資產放在股市，不論放在美股、台股或新興市場，基本上漲幅度都在2成以上，已高於通膨和利息。

林昌興提到，2025年下跌較多的反而是美元指數，當投資人手上有非常多現金資產，包含持有美元資產時，美元資產放了一整年美元利息可能是3%，但美元卻貶值9.6%。台灣的美元資產持有者最痛苦的時候應是2025年4月到5月，新台幣強升到29時，不論債券還是定存，美元部位都相對有較大的減損，且此減損都是約10%。到了下半年，新台幣開始貶值，也成功佔上31，美元資產持有者相對就會輕鬆很多。

「這個年代現金夠用就好！」林昌興建議投資人可以這樣布局

林昌興表示，現在這個年代現金是「夠用就好」，若一個月需要10萬元，現金周轉率5個月到6個月，便將約50萬到60萬現金放在活存。其他資產的投資方向，依2025年來看，股票市場的機會比放在死錢中的機會大，因此投資人2026年選擇將資產綁在1.5%到2%利息的活存和定存中較為可惜。目前全球市場AI的狀況在2026年第1季仍然是機會，但第2、3季可能看到沉寂狀況，所以投資人可以現在積極投資，或第2季等市場開始動盪時再做布局。

林昌興指出，2025年較可惜的美國公債，目前台灣ETF債券市值前10名中大部分仍是美國公債，且是美國長天期債券。不過，美國目前處於降息循環，但美債殖利率仍在4.1，這是一個過去很不常見的狀況。當2026年5月份，聯準會開始快速降息或聯準會主席換人後，情況就會一翻兩瞪眼，一種可能是債券殖利率快速下降，聯準會宣布要加速降息，市場買單使得債券大漲。另一種可能是，市場開始一直投不信任票，過去聯準會相當超然，因此大眾願意將錢放在美債，但當美國總統川普將手伸進聯準會的情況，資金比重可能會配較多在高收益債和新興市場債。這些債券在2025年的表現約8%到10%，雖表現不好，但尚可接受，因為若在美元資產配置了一整年，一年下來利息僅3%，美元還貶值嚴重，相當不划算。

指黃金有望衝5000 林昌興提醒「適度配置」

話鋒一轉，林昌興提醒，黃金和白銀在2025年下半年上漲非常多，在噴出的狀況下，投資人可以開始做適當的配置，黃金與白銀相比，黃金還是有穩定的基本盤，各家投行也預估今年黃金應有機會挑戰5000。黃金到了5000後絕對有上檔空間，要打敗通膨沒有問題，但要有爆發力就不應該選黃金。林昌興表示，自己更勝於看的是銅，所以2026年在銅的部位還會繼續持有。

林昌興提到，大部分投資人持有較久的資產為房地產，房地產便會搭配房貸，而房地產資產在過去十年間是幾乎上漲1倍，投資人要還給銀行的錢，在通膨壓力下，貨幣變得越來越不值錢，此為兩個抵換效用。也就是投資人手上擁有的資產是變多的，但欠債要還的錢越來越薄，越還越輕鬆。因此在2026年，投資人在債務和投資的配比上，應有部分債務、部分投資，並適度的欠銀行錢，因為錢會越來越不值錢，但投資是有價值的投資。

