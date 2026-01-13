股市、美債、黃金噴漲，台指期夜盤再戰「3萬1」！美國CPI低於預期，通膨危機解除？

美國勞工統計局今（13）日公布2025年12月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，交易員們增加了對於聯準會（Fed）降息預期，美國股指期貨、美債、非美貨幣與黃金、白銀價格應聲走高，美元指數短線下挫，台指期夜盤漲逾百點，再戰31000點大關。

核心CPI增幅低於市場預期

目前，聯準會官員正糾結於應該優先關注通膨或就業市場風險，這份最新出爐的物價報告，將可為企業是否將關稅相關成本轉嫁給消費者提供一些線索。

根據最新數據顯示，美國去年12月CPI年增2.7%，核心CPI年增2.6%（市場預期2.7%），季調後CPI月增0.3%，季調後核心CPI月增0.2%（市場預期0.3%）。

由於去年秋季政府關門，勞工部無法在現場收集價格，因此在前次通膨報告中不得不使用技術手段處理缺失數據，這份12月報告是近來首次揭露通膨情勢的清晰面貌。

雖然目前通膨率相較於幾年前有所放緩，但食品、保險等必需品價格仍遠高於以往，例如食品雜貨價格上漲0.7%，這是自2022年10月以來最大的單月漲幅；若與去年同期相比，價格上漲了2.4%。



市場分析指出，考慮到去年10月、11月的數據因為測量誤差而偏低，市場原先預計12月數據將會出現反彈，最後開出來的核心CPI月增率顯得溫和得多：在73名經濟學家中，只有11人預測核心CPI月增0.2%，因此這個數字讓絕大多數經濟學家感到意外。

聯準會「提前」降息機率驟升

根據利率市場定價顯示，交易員加大押注聯準會可能不會等到主席鮑爾於5月卸任後才降息，目前4月降息的機率約為42%，高於數據發布之前的38%，甚至3月降息的可能性也被納入考量範圍。

CNBC指出，物價上漲速度正朝著聯準會的2%目標回落，但通膨水準仍然偏高。在各分項中，身為通膨粘性較強的住房成本月增0.4%，成爲當月CPI上漲的最大單項貢獻；該類別在CPI中的權重超過三分之一，年增幅度達3.2%。



整體而言，12月CPI報告在一定程度上緩解了人們對於關稅政策引爆物價飆漲的擔憂，目前的通膨率已經從2022年9%的高峰大幅回落，但對抗通膨的最後一哩路仍然顛簸，還是高於聯準會設下的2%目標。



