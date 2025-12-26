股市一路驚驚漲，2026年怎麼布局？法人攜手「基金教母」解析投資策略與常見迷思

雖然近期市場不時傳出AI泡沫、經濟衰退的雜音，全球股市仍然一路驚驚漲，順利迎接「聖誕行情」，但面對充滿挑戰與懸念的2026年，投資人該如何訂定策略，一方面推動資產成長，同時又能掌握穩定現金流與節稅效率？

「鉅亨買基金」攜手富邦、元大兩大投信舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，深入解析美台股市展望與指數化投資趨勢，並且邀請「基金教母」蕭碧燕，分享30年投資經驗下的「好資產」選擇與長線「養資產」策略。

別只看配息率，「總報酬」才是重點



許多投資人抱持「高配息等於高報酬」的迷思，鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全提醒，真正該關注的是「總報酬」，而非單看配息率。

他說，回顧近20年各類資產表現，台股、美股與成熟市場的總報酬都明顯優於債券，顯示股票型基金長期投資的優勢。然而，市面上具配息級別的股票型基金有限，投資人若能善用「鉅亨自由Pay」，即可透過累積級別基金，依需求設定自動提領金額或比例與提領時間，在追求資產成長的同時，打造穩定現金流。

陳顗全說明，「鉅亨自由Pay」是以資本利得進行提領，並非基金本身配息，可避開配息所衍生的課稅與二代健保補充保費，加上境內基金資本利得免稅的優勢，有助提升整體投資效益。這項機制也設有下檔風險控管，避免過度提領侵蝕本金，提領比率可在0%至15%間彈性調整，投資人能隨市場變化與人生階段，靈活拿捏「領與不領」的節奏，並透過試算工具更精準選擇適合的投資標的。

企業獲利撐盤，美股指數化投資掌握汰弱留強



針對美股投資，富邦投信指出，回顧過去52個財報季度，標普500企業平均超過七成財報表現優於市場預期，而且各季度都維持在50%以上。

截至10月底已經公布財報的標普500企業中，將近8成營收優於預期、淨利更有超過8成超標。根據彭博預估，今年美國企業獲利成長約10%，明年仍可望達11%至12%，加上聯準會（Fed）今年下半年三度預防性降息，歷史經驗顯示降息後3個月美股報酬多呈上行，企業獲利與政策環境均有利美股長線表現。

只不過，無情的市場變化迅速，今日的龍頭企業未必能長期稱霸。富邦投信建議，投資人可以透過指數化投資參與美股，藉由成分股汰弱留強，掌握長期競爭力。其中，「標普500指數」涵蓋美國500大企業，最能反映整體經濟與企業獲利表現，過去30年除網路泡沫期間外，鮮少連續兩年負報酬，也獲得股神巴菲特多次肯定。

至於「那斯達克100指數」，則是聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，最貼近科技與AI發展趨勢，是參與AI長期成長動能的關鍵指標。

AI供應鏈地位穩固，台灣50鎖定權值成長引擎



展望台股後勢，元大投信認為在AI、高效能運算與雲端需求持續升溫下，台灣經濟展現強勁且具延續性的成長動能，主計總處與多家研究機構同步上修2025年經濟成長預估，顯示市場對於台灣產業前景的高度肯定。

元大投信表示，在供應鏈移轉趨勢下，台灣持續受惠北美與東協訂單成長，加上全球CSP資本支出與半導體設備投資上修，台灣在先進製程與AI供應鏈的關鍵地位更加穩固，成為支撐台股長期投資價值的重要基礎。

元大投信分析，從市場結構觀察，台股獲利與成長動能逐漸集中於大型權值股，前50大企業占整體上市公司獲利比重持續提升，成為推動指數表現的核心力量。台灣50指數涵蓋各產業龍頭，能隨產業趨勢汰弱留強，掌握不同世代的成長引擎。

元大投信建議，近年AI浪潮帶動下，主要權值股深度參與科技成長趨勢，使台灣50指數表現領先大盤，投資人可透過連結0050的連結基金，一次布局關鍵權值股，兼顧分散風險與長期成長潛力，成為參與台股投資機會的有效工具。

選對好資產，比精算配置比例更重要



蕭碧燕指出，投資成功的關鍵不在於資產配置比例，而在於是否選對「好資產」。她認為，好資產必須具備長期趨勢向上、投資報酬優於多數資產的特性，走勢呈現「熊短牛長」，適合長期甚至永久持有。因此，投資人應以理性與紀律為原則，避免過度分散，專注少數核心標的，並以長期眼光面對市場波動，才能提高投資成功的機率。

在實務操作上，蕭碧燕建議聚焦「一軍基金」，例如台股基金、美國基金，以及全球或美國科技基金，並且注意不同基金間的角色區隔。她以30年主動式基金投資經驗分享「基金養基金」策略，強調定期定額的核心在於「停利不停扣」，設定合理停利點後，持續投入不中斷。

她也提醒，退休規劃除以美股、台股基金為核心外，可搭配債券基金，透過核心與衛星配置，讓資產累積更穩健、長久。



