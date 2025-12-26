股市一路驚驚漲，2026年怎麼布局？法人攜手「基金教母」解析投資策略與常見迷思
雖然近期市場不時傳出AI泡沫、經濟衰退的雜音，全球股市仍然一路驚驚漲，順利迎接「聖誕行情」，但面對充滿挑戰與懸念的2026年，投資人該如何訂定策略，一方面推動資產成長，同時又能掌握穩定現金流與節稅效率？
「鉅亨買基金」攜手富邦、元大兩大投信舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，深入解析美台股市展望與指數化投資趨勢，並且邀請「基金教母」蕭碧燕，分享30年投資經驗下的「好資產」選擇與長線「養資產」策略。
別只看配息率，「總報酬」才是重點
許多投資人抱持「高配息等於高報酬」的迷思，鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全提醒，真正該關注的是「總報酬」，而非單看配息率。
他說，回顧近20年各類資產表現，台股、美股與成熟市場的總報酬都明顯優於債券，顯示股票型基金長期投資的優勢。然而，市面上具配息級別的股票型基金有限，投資人若能善用「鉅亨自由Pay」，即可透過累積級別基金，依需求設定自動提領金額或比例與提領時間，在追求資產成長的同時，打造穩定現金流。
陳顗全說明，「鉅亨自由Pay」是以資本利得進行提領，並非基金本身配息，可避開配息所衍生的課稅與二代健保補充保費，加上境內基金資本利得免稅的優勢，有助提升整體投資效益。這項機制也設有下檔風險控管，避免過度提領侵蝕本金，提領比率可在0%至15%間彈性調整，投資人能隨市場變化與人生階段，靈活拿捏「領與不領」的節奏，並透過試算工具更精準選擇適合的投資標的。
企業獲利撐盤，美股指數化投資掌握汰弱留強
針對美股投資，富邦投信指出，回顧過去52個財報季度，標普500企業平均超過七成財報表現優於市場預期，而且各季度都維持在50%以上。
截至10月底已經公布財報的標普500企業中，將近8成營收優於預期、淨利更有超過8成超標。根據彭博預估，今年美國企業獲利成長約10%，明年仍可望達11%至12%，加上聯準會（Fed）今年下半年三度預防性降息，歷史經驗顯示降息後3個月美股報酬多呈上行，企業獲利與政策環境均有利美股長線表現。
只不過，無情的市場變化迅速，今日的龍頭企業未必能長期稱霸。富邦投信建議，投資人可以透過指數化投資參與美股，藉由成分股汰弱留強，掌握長期競爭力。其中，「標普500指數」涵蓋美國500大企業，最能反映整體經濟與企業獲利表現，過去30年除網路泡沫期間外，鮮少連續兩年負報酬，也獲得股神巴菲特多次肯定。
至於「那斯達克100指數」，則是聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，最貼近科技與AI發展趨勢，是參與AI長期成長動能的關鍵指標。
AI供應鏈地位穩固，台灣50鎖定權值成長引擎
展望台股後勢，元大投信認為在AI、高效能運算與雲端需求持續升溫下，台灣經濟展現強勁且具延續性的成長動能，主計總處與多家研究機構同步上修2025年經濟成長預估，顯示市場對於台灣產業前景的高度肯定。
元大投信表示，在供應鏈移轉趨勢下，台灣持續受惠北美與東協訂單成長，加上全球CSP資本支出與半導體設備投資上修，台灣在先進製程與AI供應鏈的關鍵地位更加穩固，成為支撐台股長期投資價值的重要基礎。
元大投信分析，從市場結構觀察，台股獲利與成長動能逐漸集中於大型權值股，前50大企業占整體上市公司獲利比重持續提升，成為推動指數表現的核心力量。台灣50指數涵蓋各產業龍頭，能隨產業趨勢汰弱留強，掌握不同世代的成長引擎。
元大投信建議，近年AI浪潮帶動下，主要權值股深度參與科技成長趨勢，使台灣50指數表現領先大盤，投資人可透過連結0050的連結基金，一次布局關鍵權值股，兼顧分散風險與長期成長潛力，成為參與台股投資機會的有效工具。
選對好資產，比精算配置比例更重要
蕭碧燕指出，投資成功的關鍵不在於資產配置比例，而在於是否選對「好資產」。她認為，好資產必須具備長期趨勢向上、投資報酬優於多數資產的特性，走勢呈現「熊短牛長」，適合長期甚至永久持有。因此，投資人應以理性與紀律為原則，避免過度分散，專注少數核心標的，並以長期眼光面對市場波動，才能提高投資成功的機率。
在實務操作上，蕭碧燕建議聚焦「一軍基金」，例如台股基金、美國基金，以及全球或美國科技基金，並且注意不同基金間的角色區隔。她以30年主動式基金投資經驗分享「基金養基金」策略，強調定期定額的核心在於「停利不停扣」，設定合理停利點後，持續投入不中斷。
她也提醒，退休規劃除以美股、台股基金為核心外，可搭配債券基金，透過核心與衛星配置，讓資產累積更穩健、長久。
更多風傳媒報導
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 23 小時前 ・ 447
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 10
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 2 小時前 ・ 5
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 136
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
楊丞琳回台灣吐心聲爆「想離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。民視 ・ 4 小時前 ・ 21
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 6
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 3 小時前 ・ 15
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 34
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 80
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 35
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 31
華邦電、力積電爆量翻黑！「它」逆勢族群漲停 AI伺服器、邊緣運算亮點曝
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（26）日加權指數寫下28,556.02點，大漲184.04點，不過記憶體族群卻爆量下殺，華邦電（2344）、力積電（6770）翻黑下...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 119