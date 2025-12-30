股市Q4爆紅榜出爐 記憶體概念股霸榜、ETF拆股與高息題材吸睛

Yahoo股市App首頁改版上線！新增自定義功能清單、ETF專區。（Yahoo提供）



台股第四季題材輪動快速，投資人關注焦點持續變化。Yahoo股市App今（30）日公布2025年第四季「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」，顯示記憶體概念股在本季強勢領軍，而ETF市場則呈現拆股話題與高股息、防禦型配置並行的趨勢。

在「十大爆紅台股榜」中，記憶體概念股一舉包辦六席，成為本季最受網友關注的族群。南茂（8150）受惠記憶體訂單回補與報價調升題材，奪下榜首；至上（8112）因第四季成交量明顯放大、股價波動加劇，排名第二。旺宏（2337）與力積電（6770）同屬記憶體族群，交易熱度升溫，分別位居第三與第五；宇瞻（8271）與十銓（4967）則因供應鏈與產業議題成為市場討論焦點，排名第六與第七。

廣告 廣告

Yahoo股市App公布第四季「十大爆紅台股榜」。Yahoo提供

除記憶體族群外，部分個股因特定事件或題材進榜。電源供應商康舒（6282）因相關業務動態受到關注，排名第四；中工（2515）則因建案交易消息與併購傳聞，名列第八。

AI相關題材方面，榮科（4989）與國巨*（2327）因AI應用與產品布局受到市場討論，分列第九、第十名。Yahoo指出，該榜單係依2025年第四季相較第三季台股瀏覽量的季成長幅度排序，顯示中小型股與題材股更容易成為短線焦點。

ETF方面，第四季「五大爆紅ETF榜」聚焦話題事件與長期配置雙主軸。富邦科技（0052）因進行「一拆七」股票分割，投資門檻降低，討論熱度快速攀升，奪下榜首；國泰台灣領袖50（00922）受惠高股息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐，排名第二。

國泰數位支付服務（00909）與中信關鍵半導體（00891）則因數位經濟與半導體產業題材，人氣持續升溫，分列第三、第四；完成分拆的元大台灣50（0050）股東人數持續增加，本季再度入榜，排名第五。

Yahoo股市App公布第四季「五大爆紅ETF榜」。（Yahoo提供）

更多太報報導

【每日揭詐】開心出國潛水去！落地驚覺導遊一分未付 原來是詐騙

中共「遠程火力」對台灣北部實彈射擊 國防部追監：落彈於24海浬線週邊

群創續攻太空題材! 盤中連飆第二根漲停 爆逾80萬張巨量