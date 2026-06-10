股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望





老AI與金融股雙引擎引爆，沈悶已久的高股息ETF啟動落後補漲，股價頻創新高，陳相州大膽預言：今年將是股息與價差雙收的豐收年！

老AI與金融股雙推力助攻

最近不少高股息ETF彷彿回神了，紛紛啟動落後補補行情，股價頻頻衝擊新高。分析師陳相州在粉專「股添樂 股市新觀點」發文表示，這背後最主要就是2股推力，分別是老AI與金融股的爆發。老AI指的是像鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達這些以伺服器代工為核心業務的電子股。這批股票最近上漲原因，無非是輝達新品Vera Rubin要開始出貨了，黃仁勳也說接下來會非常忙碌，而它們因為過去配息不錯，所以也是不少高股息ETF的核心成員。

金融指數創新高帶動漲勢

金融股的表現則非常直觀。陳相州指出，金控3大業務中，證券業務不多說，交易量破天際；銀行業務也沒閒著，大家忙著借錢炒股；人壽業務的股票部位，無疑也是賺得盆滿缽滿。而它們也是高股息ETF偏好的類型，尤其今天幾乎檔檔金融股噴出，帶動金融指數創新高。因此，同時具備老AI+金融股的高股息ETF，就是近期最會漲的類型。

核心成分股比例大公開

究竟有誰具備這些條件？陳相州盤點近1個月表現，00918漲23%、00919漲21%、00878漲19%。目前金融股比例比較高的是00919，持有42%；00878持有金融股比例約29%、00918有15%。

績效翻轉迎來加碼配息潮

陳相州直言，這批高股息ETF真的悶太久了，它們絕對希望能夠在配息上越大方越好，不然又要被你罵。但過去礙於股價成長幅度有限，就是想多配也不行。如今績效順利上來了，我們很快可以看到這批高股息ETF開始加碼配息。例如最近可以看到，00918宣布配息數字高達1.26塊，這是前次配息數字整整2倍，年化超過15%，非常有誠意；00919也宣布配1塊，也是近年新高，年化13%；上個月00878配0.66，配息率也慢慢開始看到回升；下個月換0056，相信數字也不會太差。

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股息＋價差今年有望雙贏

現在高股息ETF定位很清晰，多頭時期若要拚績效，肯定贏不了那票主動或科技ETF；不過如果要拚配息，現在才是它們剛要開始加碼的時間點。對於高股息ETF還能不能留的疑問，陳相州表示：「如果你要股息也要價差，今年它們不會讓你失望，會是豐收的一年；如果你要拚績效、追求超越大盤的資本利得，可以考慮部分轉投科技/主動ETF；如果你下半年就要看到資產翻倍，建議你還是留住高股息ETF好了。」

（封面示意圖／AI生成）

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