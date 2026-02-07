股息加碼潛力股多頭明燈 廣達、華固等吸引存股族

台股震盪加大，增添選股難度。圖／聯合報系資料照片

台股震盪加大，增添選股難度，法人指出，廣達（2382）、華固（2548）等現金股息逾5元、股息發放率超過60%、殖利率5%以上的「565潛力股」，兼具高股息、高股息發放率優勢，並有機會增發股息，可望在行情震盪時扮演多頭明燈，吸引存股族關注。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股挾景氣行情、資金行情推動，持續寫下歷史新高，不過，目前外在仍有美伊地緣政治風險、AI泡沫疑慮、美聯準會利率展望不明等風險，且短線漲多後市場對雜音敏感度加大，容易出現技術性回檔。

台新投顧副總經理黃文清建議，不願追價的投資人，可將焦點放在高殖利率及低基期個股。

根據法人圈共識，台股2025年上市櫃公司整體稅後純益上看4.4兆元，以往年現金股利配發率65%至70%計算，可配發的股息水準落在2.5兆至3兆元區間，雖然股價上漲壓低殖利率，仍有部分超過5%，可望吸引存股族、高股息ETF、及採中長期投資策略的法人等買盤進駐。

篩選法人預估現金股息逾5元、股息發放率超過60%、殖利率5%以上，而且去年獲利明顯成長，有利增發股息、今年營運展望正向的「565」潛力股，包括寬宏藝術、振樺電、華碩、華固、振曜、優群、凡甲、鼎翰、長榮鋼、五福、信紘科、技嘉、潤弘、廣達、鈊象等。

此外，黃文清指出，通常財務健全、現金流量充裕、未來幾年資本支出不高的公司，股息發放率會超過70%以上，心態偏多的公司更可能動用帳面保留的法定盈餘公積、資本公積來超額配息，也就是配發率超過100%。

根據CMoney統計，截至目前為止，聯傑自2011年以來已有連續14年配息率逾100%，富爾特連續八年居次，鈺緯、佳穎則為連續五年，達爾膚、台名、建德工業、傳奇、歐格、競國、晶華、亞電、金山電等18家連續三或四年不等。

即使超額配息題材可能短線吸引市場關注，黃文清提醒，參與除息的投資人仍要留意公司未來展望、財務體質、產業競爭力、填息機率等多項條件，並避免過於追高，才有利於賺到股息又賺到價差。

