股息月領4.6萬「剛好付房貸」！ 內行揭致命關鍵：很有勇氣

該名網友在PTT以「房貸寬限期將至，股息覆蓋房貸的策略請教」為題發文，表示夫妻二人本業加副業年收入約250萬元，加上股票利息55萬元，合計約300萬元；家庭支出約170萬元（含房貸利息），每年結餘約130萬元可用於投資，此外還持有0050、0056、00878、00919及中華電，月均配息約4.6萬元，加上存款250萬元，房貸則處於寬限期，每月繳4.5萬元。他進一步指出，目前股息已能「完全覆蓋」房貸利息，達成階段性目標。但房貸寬限期將於明年四月到期，雖計畫申請展延，卻擔心銀行不一定核准。

▼原PO表示原本的股息可完全負擔房貸利息，但寬限期將於明年4月到期，因此亟需調整配置建議。（示意圖／取自pixabay）

他表示，考量到家庭收入稅率可能達20%，因此規劃將每年結餘的130萬元，採「70% 0050 + 30%高股息」的方式配置，也想問問其他網友的看法，若在寬限期可能無法展延的風險下，這樣的配置是否過於激進？是否應提高現金部分？以長期置產抗通膨的角度，這樣的股債（或股息/市值型）比例是否健康？

此案例吸引許多網友留言討論，有網友提醒原PO，寬限期結束後，房貸月繳金額會大幅提升，可能翻倍至需要月繳9至10萬元，再加上健保費與所得稅，現金流若是不足，壓力恐怕難以承受。還有網友提醒，光是預備存款不足以應付三個月開支就很危險，認為原PO的做法風險偏高，「大家都假設沒有其它負債，若股票也有槓桿就不是這麼安穩」、「股息一沒全家吃土欸...很有勇氣」、「一結束寬限期一年多50萬本金支出，一年剩餘30萬，沒有六個月緊急預備金的空間」。

▼不少網友勸原PO出清高股息，提高手中的現金，或改投入0050。（示意圖／取自pixabay）

對此，有網友建議原PO先出清高股息：「高股息賣掉，0050與現金比例平衡一下就夠了」、「00919和00878賣掉，丟中華電比較實在」、「先賣股還部分本金啊」。

（封面示意圖／取自pixabay）

