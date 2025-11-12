股息貢獻長線報酬近6成 它受益人數穩居冠軍！
財經中心／余國棟報導
根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878），持續吸引長期資金配置。00878已公布10月收益分配期前公告，提醒投資人，本次除息前的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放，基金具備三大亮點，受益人數位居高股息ETF中第一。
美國各大科技巨頭，釋出最新財報普遍優於預期，且根據國家發展委員會公布9月景氣對策信號，景氣燈號由綠燈轉為代表擴張的黃紅燈，顯示台灣景氣正持續回溫。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。 00878採季配息機制，追蹤指數結合ESG永續選股邏輯，挑選大市值、具獲利與配息能力的企業，基金在2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿1年之ETF，在高股息ETF中最親民低廉，內扣費用更從2021年至2024年呈階梯式逐年遞減，成立以來亦維持低周轉率、產業分散性的重要特色，讓散戶大眾能確實享有低成本的投資優勢。
在AI熱潮推動下，台灣電子供應鏈持續受惠。2025年台灣資通訊外銷訂單年增率達33.1%，顯示AI伺服器需求強勁。00878成分股中，AI及Apple「雙A」類股占比達50.02%，涵蓋聯電、聯發科、日月光等具熱門題材股，有望受惠於半導體產業成長動能。同時，金融股在利率環境改善下，獲利回升。觀察過往台股歷年表現，在台股長線多頭，類股輪動下，金融類股常有落後補漲的情形。其中國泰金、中信金為00878前兩大成分股，股價亦有望先蹲後跳。
00878以均衡配置為核心，涵蓋電子、金融與傳產三大產業，能在景氣循環中發揮分散風險效果。根據Bloomberg統計，美股長期本益比已持續上調，而台股仍位於相對低位，未來在AI與綠能轉型等新科技商機推動下，台股還有望迎來新一輪評價提升；更重要的是，2026年碳稅制度上路，ESG概念股將重回市場目光，00878作為台灣最大ESG ETF，深具長期配置價值。
國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰指出，00878從成立至今快速累積上百萬股民及逾新台幣4500多億元的規模，雖今年眾多高股息ETF，因下修殖利率引起市場討論，但建議討資人應綜合考量每一檔高股息ETF的歷次殖利率、填息能力、費用率及ETF周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際盤勢／輝達崩跌近3％拖垮費半！AI股重挫道瓊創高 日韓股分歧收盤
台股盤前／道瓊飆破新高！台指夜盤漲123點 台股開盤有望止跌
籌碼／外資上週大逃殺再砍1141億 它好慘被砍近10萬張！
抽中一張賺92萬！興櫃股王鴻勁27日轉上市 抽籤先備149.5萬
其他人也在看
Life8擴大通路布局 米斯特Q3營收同期新高
【記者柯安聰台北報導】服飾品牌大廠-米斯特（2941）12日公告114年第3季財報，第3季營收2.34億元，年增16.43%，續創歷史同期新高，稅後淨利為1074萬元，年減7.47%，每股盈餘為0.6...自立晚報 ・ 8 小時前
買賣流程霧煞煞 信義房屋籲「這步驟」重要
[NOWnews今日新聞]網友於討論區發問房屋買賣流程，是房子先過戶給買方後，買方才自行貸款付款給賣方嗎？留言者回應眾說紛紜，正確與否皆有人表達。信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，正確的房屋買賣流程...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
Gogolook營利創新高 邁向連續獲利元年
【記者柯安聰台北報導】信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告2025年第3季財務成果。受益於營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續3季獲利，並推動前3季營業利益達2634萬元，創歷史同期...自立晚報 ・ 10 小時前
三率三升 旭然3Q EPS創12季新高
【記者柯安聰台北報導】旭然國際（4556）公布2025年第3季合併營收1.60億元，受惠於旗下Filtrafine品牌工業液體過濾相關產品保持穩定出貨表現，加上業外匯兌利益，第3季稅後淨利0.11億元...自立晚報 ・ 9 小時前
進駐台北101的詐團不只太子集團？黃國昌揭內幕：打詐國家隊丟人現眼
柬埔寨太子集團旗下的「天旭國際」於台北101承租15樓跟49樓，甚至於15樓設置約百坪招待所。對於此事，民眾黨總召黃國昌今日於立法院司法及法制委員會質詢法務部政務次長徐錫祥。黃國昌表示，「太子集團來台灣設詐欺洗錢總部，就在我們的101裡，我們的『打詐國家隊』渾然不覺、麻木不仁。美國人辦案辦到台灣來了才驚醒。」而面對國安疑慮，打詐國家隊卻各說各話，事情發生了才......風傳媒 ・ 8 小時前
愛玩車／裕日車迎新副總 李昌益將主導品牌與通路發展
愛玩車／裕日車迎新副總 李昌益將主導品牌與通路發展EBC東森新聞 ・ 10 小時前
櫃買審議通過久舜公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】久舜公司（5547）主要從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和綜合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，申請時資本額3.60億元。久舜...自立晚報 ・ 8 小時前
安葆前3季6.03元 10月營收增145%
【記者柯安聰台北報導】電力系統整合服務商安葆公司(7792)公布2025年第3季合併財報。受惠半導體關鍵客戶持續擴廠，雖然第2季受到不利匯率影響，所幸美元匯率於第3季回穩，安葆前3季合併營收41.41...自立晚報 ・ 9 小時前
國泰00922、00725B明入息 21萬人受惠
【記者柯安聰台北報導】證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。台股ETF...自立晚報 ・ 9 小時前
半導體先進製程/封裝材料出貨旺，達興材料Q3 EPS 1.9元，改寫新高
【財訊快報／記者張家瑋報導】達興材料(5234)公布第三季財報，單季歸屬母公司業主淨利1.96億元，季增22.84%、年增47.03%，每股盈餘1.9元；累計前三季歸屬母公司業主淨利5.48億元、年增40.18%，每股盈餘5.33元。受惠於AI及HPC強勁需求帶動，達興材先進製程/封裝材料出貨暢旺，單季獲利數字創歷史新高紀錄，抵銷面板成長動能趨緩缺口，預期第四季半導體營收獲利維持正成長無虞。由於面板產業上半年客戶提前拉貨，下半年大尺寸面板成長動能趨緩，中小尺寸面板受惠車用及工控需求穩定，整體市場維持低度成長，不過，受惠於AI伺服器及高效能運算需求持續成長，帶動達興材先進封裝/先進製程與材料需求，特別是在3奈米以下節點及CoWoS、HBM等領域。達興材第三季毛利率39.68%，雖較上季略減0.85個百分點，但較去年同則增加2.6個百分點；營益率17.65%，季減1.53個百分點、年增1.83個百分點。達興材預期下半年半導體營收占比將持續增長，法人預估有機會往20%靠近，而顯示器營收與去年同期相當，其高毛利率之半導體材料占比增加有利於獲利結構提升。達興材上半年半導體材料新增1項產品量產，目財訊快報 ・ 2 小時前
營收遞延到Q4 國光將迎接第二階段成長期
【記者柯安聰台北報導】國光生技(4142)12日召開董事會通過前3季財報，由於出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致本季主要營收遞延到次季認列，前3季財報數字較去年同期低。不過，今年持續接獲國際合作生...自立晚報 ・ 9 小時前
完勝大谷翔平！廣末涼子「國道狂飆185公里」 追撞大卡車釀1傷遭移送
日本靜岡縣警方決定於13日將女星廣末涼子（45歲）移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌違反《過失致人死亡或受傷行為處罰法》為由進行調查。據悉，廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。調查人員在詢問相關人員後得知了這一消息。有調查人員透露，事發時廣末涼子的車時速約180公里，逼近185公里。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
最強女優認是黃明志床伴！遭餵「快樂水」 他自稱單身
最強女優認是黃明志床伴！遭餵「快樂水」 他自稱單身EBC東森娛樂 ・ 2 天前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 21 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 22 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前