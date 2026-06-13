股房二選一？ 他存150萬想買「300萬小套房」 網勸：真有需求再買

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近年房價居高不下，不少民眾努力存錢，希望盡早晉升「有房一族」，但也有人認為，把資金投入股市長期投資，或許能創造更高報酬。近日，有網友發文表示，自己目前累積約150萬元資產，正猶豫究竟該買下一間總價300萬元左右的小套房，還是繼續投入股票市場，無奈兩者只能擇一，對此想詢問網友們的看法。

有網友猶豫要不要買房（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「買房vs股票」為題發文，表示自己目前約有150萬元資產，因工作因素在公司附近租屋，每月租金約6000元。近期開始考慮買房房，主要原因包括目前工作穩定、公司規模較大，或許有機會爭取較好的貸款利率；其次希望成為有房產的人；另外也看中總價不高的小套房，估算約300萬元、貸款20年的情況下，每月房貸仍在可負擔範圍內。

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不過，原PO也坦言自己遲遲下不了決定，因為以目前預算能找到的物件，大多距離工作地點遙遠，來回通勤時間可能超過一小時，而且屋齡幾乎都超過30年。此外，他認為買房不像股票能享有複利效果，未來還得面臨維護、修繕及裝潢等額外支出，因此相當猶豫。他也補充，從小家人無法提供經濟支援，凡事都只能靠自己，因此好奇詢問大家，如果股票與房子只能二選一，究竟會如何選擇。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛留言回應，不少人認為原PO目前並非真正有購屋需求，「看不出買房是因為真的有需求才買，而且還只能買偏鄉、小套房、高屋齡的物件，把資產放入股市大盤成長不好嗎？」、「看起來是想要>需要，最差的結果就是買了房結果股票繼續飆房子卻跌想賣還找不到人接手，但房貸還是得繳，你可以接受的話就衝吧」、「買房就盤子，不拿最珍貴的時間去滾複利當接盤俠」。

也有網友認為若是打算長期自住仍可考慮購屋，投資的話仍建議選股票，「如果要自己住可以買，我是買來投資很後悔，不一定好租還怕租屋蟑螂，很煩又賺不到多少錢」、「完全不會考慮接300萬的舊偏鄉房，不好賣不好租修繕保養還要花一堆錢，都存到150了全放大盤努力工作十年，不生小孩的前提下已經可以讓自己生活輕鬆點了」、「當然是買股票啊，現在牛市欸，房地產等個幾年應該會越來越低價」，提醒原PO除了房價之外，也應把生活品質、未來轉手性及後續維護成本一併納入考量。

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