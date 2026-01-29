股房脫鉤！雙北快銷案剩個位數 專家：資金棄守房市恐轉向買股

過去「股市好、房市跟著紅」的連動關係在今年徹底脫鉤。李政龍攝



過去「股市好、房市跟著紅」的連動關係在今年徹底脫鉤。根據住展雜誌統計，即便國安基金持續護盤助長股市漲勢，雙北在去年4月至12月間僅有8個新案宣告完銷，對比前一年股市攀升至2萬點時期的19案快銷盛況，房市顯然陷入「買氣寒流」。專家分析，在銀行限貸令與打房政策的雙重打擊下，市場資金並未如預期轉入不動產，甚至出現資金棄守房市、轉而投向股市獲利的「賣房買股」隱憂。

股市紅盤創造出充沛的市場資金，常見轉入房地產的可能性，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，像是2024年台股在3月登上當時史上最高的2萬點，房市同步氣勢如虹，一路順暢直到銀行限貸令、央行打房政策冷氣團風暴來襲才停歇，而2025年台股除了在4月份戲劇性暴跌外，其後報復性上漲，當中伴隨史上歷時最久的國安基金護盤，助長漲多跌少態勢，但房市卻不復見跟進。

住展雜誌彙整雙北在去年國安基金進場的4到12月期間推出的新案，由建商公布完銷資訊，或是實價紀錄已揭露完整戶數，一共僅8案，對比2024年股市攀2萬點時期在3到7月就快銷19案，落差不言可喻，呈現與股市紅不讓的平行時空。

去年國安基金進場期間所推出的新案，由建商公布完銷資訊，或是實價紀錄揭露完整戶數，僅有8案，對比2024年股市攀2萬點時就快銷19案。住展雜誌提供

細部觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規劃、戶數不多這些關鍵因素，像是北士科地帶的「達欣文萃」，與上新莊區域的「國泰曦」，顯然具備品牌知名度、住宅熱區特性，加上價碼合理與20、30坪的主流坪數設計，「達欣文萃」還搭上輝達旋風，傳出佳績其來有自。

而「圓山耑宇」、「成華織心画」、「松柏大院」坐落地段穩健又沒有太多新案供給的圓山、石牌與江子翠生活圈，且因為也有改建型態，遂在地主戶以外的銷售戶數不算多，輔以中小坪數的空間，成就快銷佳話。

至於位在大橋頭、溪崑地區、頭前重劃區三處的「伊寧橋寓」、「和岩誼居」，與「大亮攸煦YOSHI」，各自有價格魅力，「伊寧橋寓」因為多是套房產品，壓低總價帶在千萬元以內，儼然打著燈籠找不到的首都新案價碼，不難想見吸引力。「大亮攸煦YOSHI」則在當地已為單坪均價7字頭行情，保有低一個字頭的優勢；「和岩誼居」雖在蛋白區，但板橋區門牌打出5字頭價位，且皆20多坪物件，突圍熱銷不意外。這幾案的可售戶數均不多，「和岩誼居」僅十多戶，另兩案扣除地主戶只有30、40戶，輕鬆順銷無懸念。

陳炳辰認為，股市屢屢刷新表現，當前已達3萬點水準，資金依然沒有明顯獲利了結、投奔房市懷抱跡象，去年已進場一段時間的上半年推案，雙北有一半以上個案數的銷售率不到50%，案場多見單周交易組數掛蛋，與來客組數個位數的慘況，眼下公開指標案雖然不乏以品牌、小宅，甚至讓利為訴求，有利銷售與降低風險。

不過，台北市文山區，或新北市中和區、林口區、三重區的大案量體多，又會排擠未去化的舊案買氣，新的一年若無直接性的房產大利多刺激，進而引導資金流入，要擔心的恐怕是市場持續棄守房市，進一步演變為賣房買股的窘境。

