股東敲碗成立中職第七隊「台新新光獅」 吳東亮稱內部評估…聯盟回應了

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吳東亮表示，成立職棒球隊需要長遠的成本考量規劃。資料照，李政龍攝



中華職棒在國內擁有高人氣，台新新光金控今天（6/12）舉行股東會，小股東向董事長吳東亮建議，不要只贊助味全龍，希望成立新隊伍「台新新光獅」，同時也可以紀念創辦人吳火獅。吳東亮透露，內部確實有討論這件事，但須納入中長期規劃及成本考量，可以朝這個方向走。

中華職棒聯盟對此表示，目前尚未收到台新新光金控正式提出之相關申請或意向，後續如有進一步消息會向外界說明。

小股東今天在股東會上發言，台新新光金合併後已是第4大金控，中信金、富邦金都有自己的職棒球隊，台新新光金控現在是贊助味全龍，可以考慮把味全龍買下來更名，或自行成立棒球隊，隊名就叫「台新新光獅」。除了可以紀念創辦人，也可向職棒球迷行銷，甚至雖然股價不如富邦金，但如果能在球場上打敗富邦，新聞也會報，這樣也很高興，希望吳東亮慎重考量。

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對此，吳東亮坦言內部有討論過這件事，不過職籃和職棒經營不同，要一步一步來，台新新光金控剛合併，要等績效表現更穩定後再考慮。他說，棒球是我們的國球，自己從小打棒球，也認同棒球的影響力，但經營球隊必須仔細計算成本，可以朝這個方向走，納入中長期規劃。

由於中職目前已經有統一獅，網友紛紛留言「可以雙獅？」、「換一種吧？要不然被酸還要解釋哪一隻」、「叫火獅隊啊，超中二」、「獅獅有兩種」，也有網友認為美國職棒都可以有紅襪、白襪了，獅子也可以分兩種。

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