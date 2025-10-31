股東會紀念品也能線上領！集保推電子化（eGift）服務 明年上路
股東會紀念品未來也能線上領取囉！集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」，已獲金管會核准，未來，發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東，完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台，線上領取股東會紀念品。
此舉，不僅免除現場排隊及地點限制的不便，也可提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。
股東會紀念品若是以實體卡片發放，例如超商商品卡、折價券或是其他電子兌換券，都可納入eGift發放範圍，集保結算所預計自明（115）年3月起，就能提供服務。
為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保將同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保提供的抽獎機會。
集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動臺灣資本市場的永續與數位轉型。
