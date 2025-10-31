股東會紀念品線上領 「大排長榮」將成歷史

股東會旺季時大排長龍「領紀念品」的景象，可能將走入歷史。金管會宣布，核准集保結算所提出的「股東會紀念品電子化(eGift)」服務，將於明(2026)年3月上路，屆時股東可透過電子投票平台線上領取紀念品，不須親自奔波排隊。

據瞭解，集保結算所正洽談多元合作通路，包括2大便利商店、LINE PAY、王品集團及大魯閣等。未來股東完成電子投票後即可獲得一組QR Code或條碼，用以兌換商品卡、餐飲折價券或交通票券等熱門禮品，導入數位化服務，進一步落實「綠色股東會」理念。

以往每逢5、6月股東會旺季，長榮、中鋼、聯電、開發金等大型企業動輒湧入上萬名股東搶領紀念品，不僅擠爆各地代領據點，也衍生出「加價代領」亂象。金管會指出，待eGift上線後，股東不再受限時間與地點，只要登入電子投票平台即可線上兌領，藉此減少人流與實體物流的浪費，達到節能減碳效益。

集保結算所則表示，eGift是推動金融數位化的重要里程碑，能協助企業打造高效率、低碳且便利的股東服務生態系，也有助提升投資人運用電子投票的意願。為鼓勵股東參與，擬同步推出「千萬抽獎」活動，凡持股達千股以上並完成電子投票者，可同時享有集保提供的抽獎資格。

金管會進一步說明，導入eGift的發行公司，在前3年(2026～2028年)可免繳每筆1元的服務費，降低初期導入成本。該機制採自願制，企業可依自身需求選擇導入範圍，日後也將納入公司治理與ESG評鑑加分項目，作為鼓勵永續經營與數位轉型的誘因。

根據統計，電子投票比例近年穩步攀升，今(2025)年已達60.93%，顯示投資人對數位操作的接受度持續提高。金管會強調，eGift服務不僅讓股東「線上領、零排隊」，還能協助企業節省紙本、包裝與運送成本，帶動台灣資本市場朝向永續與智慧化治理邁進。

