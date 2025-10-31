股東會紀念品線上領 「大排長榮」將成歷史
股東會旺季時大排長龍「領紀念品」的景象，可能將走入歷史。金管會宣布，核准集保結算所提出的「股東會紀念品電子化(eGift)」服務，將於明(2026)年3月上路，屆時股東可透過電子投票平台線上領取紀念品，不須親自奔波排隊。
據瞭解，集保結算所正洽談多元合作通路，包括2大便利商店、LINE PAY、王品集團及大魯閣等。未來股東完成電子投票後即可獲得一組QR Code或條碼，用以兌換商品卡、餐飲折價券或交通票券等熱門禮品，導入數位化服務，進一步落實「綠色股東會」理念。
以往每逢5、6月股東會旺季，長榮、中鋼、聯電、開發金等大型企業動輒湧入上萬名股東搶領紀念品，不僅擠爆各地代領據點，也衍生出「加價代領」亂象。金管會指出，待eGift上線後，股東不再受限時間與地點，只要登入電子投票平台即可線上兌領，藉此減少人流與實體物流的浪費，達到節能減碳效益。
集保結算所則表示，eGift是推動金融數位化的重要里程碑，能協助企業打造高效率、低碳且便利的股東服務生態系，也有助提升投資人運用電子投票的意願。為鼓勵股東參與，擬同步推出「千萬抽獎」活動，凡持股達千股以上並完成電子投票者，可同時享有集保提供的抽獎資格。
金管會進一步說明，導入eGift的發行公司，在前3年(2026～2028年)可免繳每筆1元的服務費，降低初期導入成本。該機制採自願制，企業可依自身需求選擇導入範圍，日後也將納入公司治理與ESG評鑑加分項目，作為鼓勵永續經營與數位轉型的誘因。
根據統計，電子投票比例近年穩步攀升，今(2025)年已達60.93%，顯示投資人對數位操作的接受度持續提高。金管會強調，eGift服務不僅讓股東「線上領、零排隊」，還能協助企業節省紙本、包裝與運送成本，帶動台灣資本市場朝向永續與智慧化治理邁進。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
高鐵11/10起改搭須換票 線上旅展慢遊送住宿
自11/10起對號座旅客須依所載班次搭車，若提早出發須先換票(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 小時前
試管嬰兒3.0補助15萬 開放移工從事旅宿業
試管嬰兒補助3.0第1次補助最高為15萬，協助不孕症夫妻順利懷孕(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 小時前
助花蓮光復，經費上限300億！立院「無異議」三讀重建特別條例：不限一門牌一戶靈活救助
為快速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院周五（10/31）三讀《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，規定經費上限新台幣300億元，重建期限至116年3月31日止，為花蓮光復鄉等受災區域的農業、水利、交通與家園復原提供法源依據與財政支援。 此外，這次也三讀附帶決議，強調重建過程須依《原住民族基本法》辦理，確保原民部落權益與文化保存，避免強制遷移爭議。今周刊 ・ 31 分鐘前
00980A全台首檔主動式ETF迎首次配息
【記者柯安聰台北報導】00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF公告首次配息( 00980A ETF收益分配官網完整公告)，投資人可以把握11月17日之本次最後申購日，即可參與首次配息。11月18日為除...自立晚報 ・ 2 小時前
手殘按錯「零股變一張」！嚇到心臟停拍 半年後... 台積電一鍵爽賺65萬
台積電（2330）股價近期一路狂飆，站穩新臺幣1500元關卡，讓不少先前進場的股民樂開懷。知名作家黃大米日前在臉書分享了一個粉絲的「烏龍富貴」故事，情節充滿戲劇性，引發廣大網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》史奈爾挨轟怪「運氣差」！美媒怒批：不敢面對現實
洛杉磯道奇在世界大賽第5戰以1比6不敵多倫多藍鳥，系列賽陷入2勝3敗的絕境。王牌左投史奈爾（Blake Snell）不僅開局就遭砲轟，賽後的發言更引起美媒與球迷強烈反彈。中時新聞網 ・ 9 小時前
好貴的車禍！33歲男開2700萬勞斯萊斯「國道撞賓士」…保險桿凹了
好貴的車禍！國道1號94.4公里新竹交流道處，今（31日）下午近4時許，發生3車追撞事故。33歲蔡姓男子駕駛近3000萬元的勞斯萊斯Ghost（幻影），疑似未注意前車狀況，撞擊前方的賓士後又撞上另一台轎車，所幸無人受傷，但初估光是勞斯萊斯的維修費恐高達300萬元。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣...聯合新聞網 ・ 10 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 23 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前