股東會紀念品線上領 2026年8大金融新制

▲金管會公布2026年8大證券、保險新制上路。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 金管會今（30）日公布2026共計有8大新制及新措施上路，其中有6項與證券有關，2項則是保險會計新制，包括股東會可利用集保e平台線上領取「非實體股東紀念品」，像是票券或超商禮券等3月31日開始實施，還有年報及議事手冊要提前公布。另外，保險「會計大魔王」IFRS及ICS也正式上路，金管會預期，「長期保證」保單將慢慢消失。

證券2026年有6大新制

一、全體上市櫃公司提前上傳股東會議事手冊及年報

由現行要求資本額20億元以上及外陸資持股超過30%之上市櫃公司應於股東常會30日及14日前上傳股東會議事手冊及年報之規定，擴大適用範圍至全體上市櫃公司，2026年1月1日起實施，有利上市櫃公司股東提早知悉議事手冊及年報內容，以鼓勵其積極參與股東會。

廣告 廣告

二、接軌IFRS永續揭露準則

上市上櫃公司自2026年1月1日起分3階段接軌IFRS永續揭露準則，並得提前適用:

1、實收資本額100億元以上者，2026年適用，符合條件有125家上市櫃公司。

2、實收資本額達50億元以上未達100億元者，2027年適用，符合條件有116家上市櫃公司。

3、實收資本額未達50億元者，2028年適用，符合條件有1628家上市櫃公司。

預期將提升上市櫃公司永續相關財務資訊的可比性、提升投資人的信賴，引導永續資金投入。

三、證券商及期貨商接軌IFRS永續揭露準則

上市櫃證券商及上市櫃公司的綜合證券商子公司；上市櫃期貨商及上市櫃公司的專營期貨商子公司，自2026年1月1日起分3階段接軌IFRS永續揭露準則，並得提前適用:

1、實收資本額達100億元以上者，2026年適用。

2、實收資本額達50億元以上未達100億元者，2027年適用。

3、實收資本額未達50億元者，2028年適用。

預期將提升證券商及期貨商永續相關財務資訊之可比性、提升投資人之信賴，引導永續資金投入。

四、財務報告改採無紙化申報

現行公開發行公司以紙本方式申報及抄送財務報告及相關附件，自2026會計年度起將改以電子檔案上傳至本會指定網站，落實減碳永續目標。

五、建置協助發放股東會電子化紀念品（eGift）服務

自2026年3月31日起集保公司將建置eGift平台，協助股東完成電子投票後，可於線上完成領取紀念品，提升股東領取股東會紀念品之便利性及效率。

六、上市櫃公司買回本公司股份改採電子化申報

自2026年5月1日起調整上市櫃公司買回本公司股份申報方式，由書面申報改採電子化申報，降低書面申報作業成本，提升申報效率及落實節能減碳。

保險2大新制上路

1、保險「會計大魔王」 國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS17）

金管會推動保險業接軌IFRS17，該準則是以公允價值方式衡量保險負債，與目前保險負債以類似攤銷後成本（Locked-in）之衡量方式有別，將對保險業的負債評估、商品結構等產生相當影響，國際上認為IFRS17的實施可使保險業財報表達更貼近經營實質，顯現實質經營績效。IFRS17準則可促使保險業重視資產負債管理、引導提高保障型商品的銷售，回歸經營保險服務之核心價值。

2、保險業實施新一代清償能力制度

金管會推動保險業新一代清償能力制度，旨在促進監理制度升級及監理理念深化，但因為我國保險業規模、資產配置、商品結構及暴險樣態等差距極大，加上新制度的複雜度遠大於現行制度，以及近期美國關稅導致全球經濟環境的劇烈波動，都增加新制度設計及實施的難度，為有效解決困難，金管會業發布4階段調適措施，以引導業者建立穩健經營文化，同時兼顧市場穩定與保戶信任。實施新一代清償能力制度將可引導業者持續提升財務體質，落實健全經營，進而達成金融穩定的政策目標，並持續維護整體金融市場的安定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

財政部明年9項新制上路 調高免稅額、無糖飲料免徵貨物稅

最低工資29500、病假10天內不得秋後算帳 2026勞動新制一次搞懂

逾70歲繳回駕照享TPASS回饋 明年「交通4大新制」看過來