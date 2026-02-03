股東檢舉中工重訊不實 金管會：證交所調查中

今年經營權重頭戲之一的中工，被小股東指控，中工新北市土城廠辦案「中工雲宇宙AI園區」揭露不實。小股東同時將檢舉函送往金管會，金管會證實有收到檢舉函，證交所已在調查中。

今年股東會將改選董事的中工，提前爆出經營權之爭，隨著市場派大股東寶佳退出中工董事會後，雙方看來將勢必一戰，兩派人馬也正式開戰。

中工小股東黃文泰爆料稱，中工新北市土城廠辦案「中工雲宇宙AI園區」一筆高達75億元的不動產交易，3年前公告和買方簽署預購意向書，後又對媒體表示，該案已銷售2成、金額達75億元，但卻未在公開資訊觀測站揭露，查詢實價登錄也查無相關資料，該股東質疑，資訊揭露有落差，因此向金管會、證交所檢舉。

對於小股東向金管會檢舉，證期局副局長黃厚銘表示，上市櫃企業發布重訊，證交所與櫃買都會依相關規定辦理，金管會有收到檢舉案，證交所也會按職權、相關作業程序查核，對於詳細情況，金管會須保密。