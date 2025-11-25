股東鬥館長內幕／館長急尋中資引爆內鬨 成吉思汗健身館慘賠瀕臨崩解

網紅「館長」陳之漢遭3名元老級員工毀滅式爆料，健身帝國陷崩解危機。（翻攝館長直播YT）

網紅「館長」陳之漢最近遭健身俱樂部3名元老級員工，透過直播進行「毀滅式爆料」，指控館長要求小弟傳下體照給館嫂等8大惡行，館長則反擊3人好吃懶做、坐領高薪，雙方砲火四射，鬧得滿城風雨。

本刊調查，這場內鬨早在4年前就埋下伏筆，當時館長承諾將俱樂部三重館的股權交給員工，但一直沒有兌現，如今因館長舔中、俱樂部嚴重虧損，員工希望退股、拿錢走人，館長卻翻臉不認帳，3人才決定反擊，也讓館長的健身帝國陷入崩解危機！

長（前）與徒弟小偉（後）原本感情不錯，卻為了錢翻臉。（翻攝館長直播YT）

這場鬧劇導火線是因健身俱樂部擴點太快，加上館長熱衷政治，無心親力親為投入健身事業，讓許多慕名而來的會員紛紛解約，包括3人在內的多名幹部苦勸館長遠離政治是非、專心本業，他卻不為所動，導致各個分店虧損連連，瀕臨倒閉。

館長（中）積極西進舔中，引發極大爭議。（翻攝館長直播YT）

為拯救岌岌可危的事業，館長選擇前進中國撈金，他多次飛北京、上海、廈門開直播，宣傳中國的「偉大建設」，並密集與蔡衍明、汪小菲接觸，希望覓得中國金主投資成吉思汗。

元老級員工吳明鑒（左）與李慶元（右）透過直播槓上館長。（翻攝李慶元臉書）

對於館長引鴆止渴的做法，吳明鑒、李慶元無法接受，也認為如果引進中資，原有的股權將大幅被稀釋，力勸館長不成後，轉而要求結算股金，希望拿錢走人。

館長和3名員工撕破臉，疑與成吉思汗健身俱樂部三重館（圖）股權糾紛有關。

館長本月18日親赴澳門開戶，從相關錄音檔、LINE對話紀錄顯示，館長似乎已與中國某單位談妥，只要完成銀行開戶手續，中資就匯進來，此事是否踩到國安紅線？有待相關單位深入調查。

館長因熱衷政治，掉了很多會員，俱樂部嚴重虧損，為填補資金缺口跑去舔中，反倒造成更多會員出走，惡性循環下，生意也越來越差，大多數健身俱樂部會員都希望館長不要再碰政治，專注本業，才是王道。

