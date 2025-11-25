股東鬥館長內幕2／成吉思汗月虧千萬撐不住 館長舔中找紅錢成內鬨主因

館長（中）積極西進舔中，引發極大爭議。（翻攝館長直播YT）

網紅「館長」陳之漢最近遭健身俱樂部3名元老級員工，透過直播進行「毀滅式爆料」，指控館長要求小弟傳下體照給館嫂等8大惡行，館長則反擊3人好吃懶做、坐領高薪，雙方砲火四射，鬧得滿城風雨。

蘆洲館初試啼聲，好評不斷，館長乘勝追擊，又在新北新莊展店，並迅速在健身業界打響名號。鄭董認為館長肯拚肯做，又有商業頭腦，2015年9月主動邀館長在三重開設第3家分店，但館長以資金不足為由，婉拒投資入股，只同意協助經營管理。

館長（右）與「軍師」吳明鑒（左）為錢翻臉，交情已回不去。（翻攝館長臉書）

當時雙方達成協議，三重館的股東投資回本後，若有盈餘，館長可分得盈餘3成，雙方還簽下合約，三重館也在2016年10月開幕，是當時成吉思汗健身俱樂部唯一1家讓股東參與投資的分館。

三重館4年前一度由大股東奪回經營權，當時還搬來千萬現金坐鎮。

該分館營運需上億元資金，包括鄭董在內的股東只出了5千多萬元，還欠廠商5千萬元，加上後來股東們與館長因為何時回本認知有落差，館長直播時還痛罵股東貪得無厭。

Ｂ小姐說，當時吳明鑒、李慶元獻計，用公司盈餘買下三重館股東股份，由於鄭董正需資金周轉，所以把股份賣回給館長，當時這場經營權風波鬧得沸沸揚揚，各大媒體爭相報導。4年前館長曾口頭承諾，會將鄭董賣回的三重館股份交給吳、李，讓2人非常開心。

不過，受新冠肺炎疫情影響，加上館長近年熱衷政治，俱樂部會員數直線下滑，財報一片慘綠，面臨倒閉。吳明鑒為彌補資金缺口，又找來其他7位金主注資，但是生意仍舊沒有起色。公開資料顯示，成吉思汗各分店總投資金額超過2億元，每間分店每月虧損數百萬元，經營十分困難。

另名知情人士Ｃ先生告訴本刊，為拯救岌岌可危的事業，館長選擇前進中國撈金，他多次飛北京、上海、廈門開直播，宣傳中國的「偉大建設」，並密集與蔡衍明、汪小菲接觸，希望覓得中國金主投資成吉思汗。

對於館長引鴆止渴的做法，吳明鑒、李慶元無法接受，也認為如果引進中資，原有的股權將大幅被稀釋，力勸館長不成後，轉而要求結算股金，希望拿錢走人。

面對吳明鑒、李慶元步步逼宮，館長也很無奈，因為他手上根本沒現金，後來他還在直播時段痛罵2人貪得無厭，並透露吳向他要2千8百萬元、李要3千萬元，非常離譜。

令人質疑的是，成吉思汗健身俱樂部的資本額，原本只有2千萬元，卻在2024年一口氣增加到1億1千2百萬元，這些錢從哪裡來？燒到現在還剩多少？外界不得而知。

