股東鬥館長內幕3／拿股東錢做公益搏名聲 館長善心富豪假人設崩塌

成吉思汗健身俱樂部成立初期會員人數眾多，生意非常好。

主業經營「成吉思汗健身俱樂部」的網紅「館長」陳之漢，最近被3名元老級員工透過直播進行毀滅式爆料，館長也不甘示弱回嗆，鬧得滿城風雨。

由於館長近期經常前往中國，甚至傳出他本月18日親赴澳門開戶，從相關錄音檔、LINE對話紀錄顯示，館長似乎已與中國某單位談妥，只要完成銀行開戶手續，中資就匯進來，此事是否踩到國安紅線？有待相關單位深入調查。

館長（前）與徒弟小偉（後）原本感情不錯，卻為了錢翻臉。（翻攝館長直播YT）

不滿被館長抨擊貪得無厭，李慶元開了第1槍，他在直播中提到館長的「8大惡行」，並提供多段錄音、LINE對話截圖，證明自己所言不假。館長也不是省油的燈，隔天回嗆李慶元3人：「我養了你們12年，你們有做事嗎？摸摸良心！居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了！我要求你們離開公司，不然我就報警抓人。你們3個什麼能力都沒有！」

館長（左）被爆要小弟傳下體照給館嫂（右）看，引發爭議。（翻攝館長臉書）

對此，李慶元又列出7點反擊，並對館長喊話：「這局不是你倒就是我倒！你不是台灣英雄，更不是台灣人的驕傲！你捐的錢、做的善舉，多數是用公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設！」

李慶元後來又在IG發限動，要館長放心出國，他們會繼續顧好店、認真上班賺錢，態度明顯軟化。

Ｃ先生指出，吳明鑒、李慶元、小偉本來是想透過直播「恐嚇」館長，沒想到對方聲勢不減反增，3人研判大勢已去，加上擔心俱樂部若倒閉，一毛錢都拿不到，所以已和館長私下溝通、各退一步，但若資金問題無法解決，館長的健身帝國仍隨時面臨崩解危機。

本刊調查，館長因熱衷政治，掉了很多會員，俱樂部嚴重虧損，為填補資金缺口跑去舔中，反倒造成更多會員出走，惡性循環下，生意也越來越差，大多數健身俱樂部會員都希望館長不要再碰政治，專注本業，才是王道。

