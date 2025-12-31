股權糾紛？麻油雞連鎖店跨年夜「遭倒不明粉末」多間分店受害 警追幕後藏鏡人

即時中心／綜合報導

知名麻油雞連鎖店「莊家班」在雙北的多間分店，自昨（31）日中午起陸續遭人故意往湯鍋中倒入不明粉末；警方現已陸續逮捕3名嫌犯，初步推測與店家股權糾紛有關，目前依毀損、恐嚇罪方向偵查。

31日傍晚「莊家班」位於淡水民族路上的分店，一陌生男子突朝烹煮中的雞湯倒入一包台糖貳號砂糖後隨即逃逸離去，造成該鍋雞湯報廢，財損粗估約新台幣3,000元。淡水分局獲報後立即調閱週遭監視器畫面，迅速掌握犯嫌特徵及涉案車輛及，於深夜將涉案的22歲江姓男子查緝到案。

然而位於中和的兩間分店，雞湯也同樣遭不明人士倒粉末。中和警分局獲報，指景安路與信義街的分店，皆遭一名頭戴安全帽身穿黑色衣服、白色鞋子的不明人士闖入，將不明粉狀物撒入販賣的雞湯後逃逸。分局迅速鎖定25歲李姓男子涉有重嫌，並於板橋區南雅南路一段一帶將其逮捕到案。

同時，蘆洲的長榮店、中原店，也有一名戴著全罩式安全帽的男子進店將黃色粉末倒進湯鍋後逃離；警方趕到現場，僅發現「2號黃砂糖」的包裝袋。蘆洲警分局調閱監視器，在晚上7點於集賢路某旅館逮捕21歲謝姓男子。

根據《自由時報》報導，不僅新北、就連台北市也有分店受害；有知情人士透露，「莊家班」麻油雞疑似有股權問題，不排除與此有關，至於詳細案情仍在調查中。目前仍待各分局逮捕犯嫌，將朝毀損及恐嚇罪嫌偵辦，預計今日將已逮捕之嫌犯移送新北地檢署複訊。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

