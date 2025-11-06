股民勝利！補充保費新制喊卡 衛福部宣布「暫停有爭議規劃」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部長石崇良拋出明年修法改革「補充保費」收取方式，其中針對利息、股利、租金三項目將改採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發廣大存股族、定存族強烈反彈，儘管石崇良中午臨時召開記者會親上火線，為政策辯護，強調改革是為了付費的公平性，但仍扺不住民怨沸騰，政策大轉彎，衛福部晚間發出新聞稿宣布「暫停有爭議的規劃」。

衛福部原規畫針對股利、利息、租金改採年度結算制，三項收入只要一年內累計超過新台幣2萬元門檻，就需收取2.11％的補充保費，引起大批網友反彈，有定存族怒批「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則不滿「股票貼息，還要繳稅給政府！」質疑不合理，政府變土匪。

石崇良中午親自出面說明時，還強調改革是為了健保的付費公平性，畢竟健保是全民最大的資產，坦言雖然沒有跟金管會等相關部會聊過，但他不認為會影響股市到多大，甚至脫口「謝謝高股息、 高股利者會貢獻很多」被視為提油救火。

石崇良的說明不但民意不買單，網路上依舊熱議，批評政府聲浪不降反升，加上藍綠立法委員都有人出面認為政策事前沒有妥適溝通，晚間政策出現大轉彎。

衛福部晚間發出新聞稿表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是我們不變的目標。健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

衛福部說，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

而事件起因於石崇良日前接受媒體專訪主動拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，不漲健保費前提下，提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1千萬提高到5千萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。還提出明確修法時程，預計明年提修法，希望116年上路，如今一切喊卡。

