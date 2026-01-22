股民又要笑了！南亞科重訊3連發 豪砸48億擴產能

財經中心／師瑞德報導

南亞科技（2408）於今（22）日傍晚接連發布三則重大訊息，公告為供生產及營運使用，向三家不同廠商取得一批廠務設備。三項交易總金額合計約新台幣48億3,659萬7,180元。

根據重大訊息內容，南亞科向交易相對人亞翔工程股份有限公司取得廠務設備，交易總金額為新台幣17億6,800萬元，事實發生日期間為民國115年1月5日至115年1月22日。

第二則公告顯示，南亞科向特捷創新工程股份有限公司取得廠務設備，交易總金額為新台幣14億6,056萬518元，事實發生日介於民國114年2月11日至115年1月22日。

第三則公告則指出，南亞科向漢科系統科技股份有限公司取得廠務設備，交易總金額為新台幣16億803萬6,662元，事實發生日期間為民國114年2月3日至115年1月22日。

南亞科在公告中說明，上述三項交易之價格決定參考依據皆為比價及議價，核決層級為董事長；三家交易相對人皆非公司之關係人。

