股民反彈奏效！補充保費改革暫緩 衛福部：廣納意見再議
衛福部研議健保補充保費三大改革，包括利息、股利、租金採結算制，一年累計超過2萬就需收取2.11％補充保費，引發股民大反彈。衛福部長石崇良今日午間指出，健保須重新檢討付費公平性、調整財務結構，會研究如何讓小資族保有小確幸。晚間衛福部發布聲明，強調補充保費改革仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。
衛福部指出，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，是我們不變的目標。健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。
衛福部強調，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，補充保費的改革能增加健保的收入的韌性，大方向是對的，讓具有資本利得者幫助其他沒有資本利得的民眾，只是細節還需要進一步討論。若遇到事情就「踩剎車」，往後健保永續，更多和收入面有關的改革，恐怕會更難推動。
洪子仁認為，改革的過程可以緩步漸進。此次的結算制，若起徵點從2萬改為10萬、20萬，相信股民的反彈力道不會那麼大。
