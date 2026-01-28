股民小確幸升級！領紀念品不用再排隊？集保「3大便民彩蛋」

財經中心／師瑞德報導

集保結算所公布114年營運成果，受惠AI浪潮助攻，總保管市值衝破130.9兆元，創下歷史新高！成績單背後更藏有「3大便民彩蛋」：預告推動「股東會紀念品電子化（eGift）」免去排隊之苦、集保App串接銀行轉帳功能、以及基金集中清算省下60%匯費。加上TISA平台半年吸8萬人參與，集保透過數位創新，讓投資人省荷包、省時間，共享金融繁榮成果。（AI製圖）

114年（2025年）台灣經濟表現亮眼，資本市場熱絡，但對廣大投資人來說，最「有感」的恐怕不是冷冰冰的數字，而是切身的便利服務。臺灣集中保管結算所（集保）公布最新營運成果，在總保管市值衝破130.9兆元創新高的亮麗成績單背後，其實藏著讓股民荷包省錢、辦事省力的「3大便民彩蛋」，其中最受矚目的，莫過於預告將推動「股東會紀念品電子化」，未來領紀念品恐將告別大排長龍的時代！

彩蛋一：領紀念品免排隊？「eGift」電子化服務蓄勢待發

每年股東會旺季，頂著烈日排隊領取紀念品是許多股民的共同回憶。集保結算所董事長林丙輝在展望未來新一年計畫時，拋出了一項令股民眼睛為之一亮的政策：配合推動綠色及轉型金融，將積極推動「股東會紀念品電子化服務」（eGift）。這意味著，未來投資人有機會透過數位方式領取紀念品，不僅落實節能減碳，更能省去舟車勞頓與排隊之苦，讓領取「小確幸」變得更優雅輕鬆。

彩蛋二：App就是銀行櫃台！查庫存還能「直接轉帳」

擁有667萬用戶的「集保e手掌握」App，已是股民手機裡的必備軟體。集保114年進一步推動「開放銀行3.0」，與4家銀行深度合作。現在投資人打開App，不只能查看股票庫存，還能直接連結銀行帳戶，進行「臺幣轉帳」、「活存轉定存」及「定存解約」等交易。資金調度不必在不同App間切換，一指就能搞定，讓資產管理效率大幅升級。

彩蛋三：買基金省匯費 辦股務免臨櫃

第三顆彩蛋則直接幫投資人「省荷包」與「省時間」。在基金投資方面，集保啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，這項後台革新有效減少了市場跨行匯費達60%，讓投資人的每一分錢都更有效益。此外，過去更改地址或基本資料往往要跑股務代理機構，現在透過「股務事務e櫃台」（eCounter），股東只需使用數位簽章即可線上申辦，目前已有超過2,000家公司適用，申請筆數近4萬筆，大幅降低臨櫃奔波的麻煩。

金融科技再進化 RWA代幣化提升交易安全

除了便民服務，集保在金融科技領域也有重大突破。針對全球熱議的「現實世界資產（RWA）代幣化」，集保參與金管會小組，驗證範圍涵蓋國內外債券及基金，結果證實RWA代幣化能顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。此外，集保更配合央行推動「有價證券代幣化與批發型央行數位貨幣（wCBDC）款券同步交割」試驗，為未來數位資產與傳統金融資產的虛實連結奠定基礎。

AI助攻經濟 總保管市值飆130.9兆創新高

在這些便民服務與科技創新的背後，是台灣資本市場強勁的成長動能。受惠於AI與高效運算需求，114年台灣經濟成長率達7.37%，創下15年新高。集保結算所截至114年底，股票、ETF及基金等總保管市值達130.9兆元，較前一年大增21.9%。集保結算所表示，將持續以「金融基建，數位共好」為核心，將金融繁榮的成果透過創新服務與全民共享。

