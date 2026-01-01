股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些

財經中心／李宜樺報導

節目《關我什麼事》回顧2025封關日，台股收盤大漲256點、收在28289.63點，引爆「股民平均賺150萬」話題。節目聚焦台積電大漲與南亞科飆升，並提醒「三牛一熊」慣性下，2026先記住開紅盤價，跌破就得提高警覺。（圖／翻攝自YT＠關我什麼事）

封關日飆256點 均賺150萬背後



三立電視台節目《關我什麼事》盤點2025年封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。

台積電撐起大盤 沒買的人只剩60萬



節目主持人陳斐娟指出，台積電從1075漲到1550，漲475元、漲幅44%，成為打敗大盤的主角；而「平均賺150萬」中，有90萬被形容是台積電貢獻，若未買到台積電，平均值只剩60萬「也正常」，避免引發家庭誤會。漲幅王則落在記憶體與中小股，南亞科從29漲到193、全年狂飆5.59倍；德鴻從12漲到102、漲6.86倍，成為市場熱議焦點。

廣告 廣告

三牛一熊警報 記住開紅盤價成關鍵



談到2026展望，節目以年K線提出「三牛一熊」慣性，強調連漲三年後容易迎來一年修正，並提醒投資人把「下週五開盤價」記起來：若守穩，可能出現連四紅；一旦跌破，操作就要非常小心。來賓也提到，國內券商多把明年視為U型走勢，可能Q1、Q4較佳，Q2、Q3震盪整理。

ETF排行意外 黃金正二衝1347％



節目整理台灣掛牌ETF年報酬，第一名竟是黃金正二，年報酬率134.7%；白銀ETF也上榜並大漲。台韓科技ETF00735年漲63%，成分股包含三星、SK海力士與台積電；日本半導體相關ETF00951、00954也被點名。節目同時提到，0050與台積電放著不管、定期定額反而更容易賺到，0050全年約漲三成六。

2奈米低調量產 傳漲價連4年掀震撼



節目討論台積電2奈米「靜悄悄」量產，資訊僅放在官網，地點為高雄22廠與新竹20廠；並提到2奈米運算能力可增加10%、功耗減少25%到30%，產能規劃從目前約3.5萬片，目標2026年底拉升到8萬到10萬片。節目也談到市場傳出3奈米以下「連漲4年」的漲價說法，幅度為每年個位數，台積電官方未回應，但被解讀為「定價權」訊號。

論壇搶票倒數 1月18台北1月25高雄



節目最後宣傳iNews北高投資論壇，時間為1月18日、1月25日，並強調票數有限，呼籲觀眾掃描QR code或於上班時間撥打02-2747-0958報名。

影片連結：2025年大贏家! 台韓.太空主題ETF 報酬狂勝台積電獲利.訂單大成長! 本益比還很低!台股衝2萬9免驚?!｜【關我什麼事PART2

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

外資一路賣！全年倒貨近6000億 台股卻一路暴漲5928點

2026稅務行事曆／時間表出爐 繳稅關鍵日一次掌握！錯過一天恐多繳一筆

企業客服要被顛覆了！易得雲端主打AI客服 數位轉型好解方

國際／美股收低不改全年強勢 日韓股封關成績單曝光！

