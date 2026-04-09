股民數錢了！台積電6元現金股利今入帳 他爽領99億

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台積電。（圖／東森新聞）





晶圓代工龍頭台積電（2330）股東喜迎紅包！台積電2025年第三季每股配發6元現金股利，於今（9）日正式匯入各股東交割帳戶。

本次配息金額調高至6元創下歷史新高，預計全台超過200萬名股東可於今日領到現金股利。其中，最大股東國發基金預計進帳逾99億元；創辦人張忠謀與總裁魏哲家也分別有數億元及數千萬元股息入帳。

配息創歷史新高 受益股東人數突破250萬

台積電於去年11月董事會決議，將2025年第三季「季配息」調高至每股6元。根據時程規劃，該季股利除息交易日為2026年3月17日、配息基準日為2026年3月23日，發放日則為今日（4月9日）。

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受惠於盤中零股交易制度，不論持股多少均可按比例領取股息。根據台灣集中保管結算所（TDCC）統計，截至今年4月2日為止，台積電總股東人數已累積超過255.9萬人。

國發基金進帳99.22億居冠 張忠謀、魏哲家獲利亮眼

在本次配息中，持有165.37萬張台積電股票的「國發基金」成為最大贏家，預估一口氣進帳99.22億元。在個人股東部分，創辦人張忠謀持股12.5萬張，預計領到7.5億元；總裁魏哲家持股721萬7009股，預計可領到4330萬元。

0050同步進補 配息進帳25.2億元

此外，深受台灣投資人青睞的ETF元大台灣50（0050），因持有逾42萬張台積電股票，預估在此次配息中也將有25.2億元股利進帳，對其後續配息量能提供支撐。

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