股民注意！2檔半導體股被「抓去關」證交所公布處置名單

證交所公布處置股名單。（示意圖／Unsplash）





股民注意！證交所與櫃買中心於今（2）日更新處置股清單，新增藥華藥（6446）、沛爾生醫-創（6949）、竹陞科技（6739）以及擎亞（8096）等，自明（3）日起將改採分盤交易機制，每5分鐘人工撮合一次，處置時間至2月25日。

根據證交所資訊，上市生技股藥華藥今日以下跌7元或0.91%、每股763元作收。證交所表示，藥華藥最近6個營業日（含當日）累積收盤價漲幅達25.20%，且迄2個營業日收盤價價差達103元，累計已是第4次被注意。

半導體股竹陞科技以下跌62元或6.53%、每股888元作收，同樣4度被列為注意股。證交所指出，竹陞科技最近6個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達23.15%，且迄2個營業日之最後成交價價差達新臺幣149元。

擎亞則是第3度被注意，今日以下跌3.1元或4.06%作收。證交所說明，擎亞最近6個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達43.7%，當日週轉率達35.83%。

