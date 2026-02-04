股民注意！3檔熱門股被「抓去關」 千金矽光子、半導體股全入列

證交所、櫃買中心公布最新處置名單，光聖、聯亞、博士旺等3檔熱門股因股價短線過熱遭處置。（示意圖／Pexels）





台股止跌回穩，但個股過熱仍遭盯上。證交所與櫃買中心昨（3日）公布最新處置名單，新增3檔熱門股遭列入處置股，包括矽光子千金股光聖（6442）、光通訊族群聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555），自今（4日）起至2月26日止，全面採取人工分盤撮合交易。

交投過熱遭列管

證交所指出，光聖近10個營業日內有6個交易日被列為注意股，近期股價短線急漲，最近6個營業日收盤價漲幅逼近36%，兩日價差更達400元，當日本益比逾90倍、股價淨值比高達33倍，明顯偏離同業水準，因此列入處置名單，改採每5分鐘人工撮合一次。光聖昨日以上漲120元、收在1830元作收。

千金股刑期加重

聯亞則於昨日強勢攻上漲停板，收在1095元，不僅改寫掛牌以來新高，也正式晉升千金股。不過櫃買中心指出，聯亞近30個營業日內曾被處置，近期又連續3個交易日列入注意股，近60個營業日漲幅超過160%，因此此次處置「刑期加重」，除人工分盤外，撮合時間拉長至每20分鐘一次。

至於博士旺，昨日盤中一度亮燈漲停，終場收在125元。櫃買中心表示，博士旺近6個營業日累積漲幅超過38%，且連續3日列注意股，符合處置標準，今日起同樣改採每5分鐘人工撮合。

